الأهلي وسيمبا وطارق حامد يواجه رونالدو.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم العديد من المواجهات الهامة بالبطولات المختلفة، أبرزها لقاء الأهلي وسيمبا بدوري أبطال أفريقيا، وعلي المستوي المحلي يلتقي بيراميدز مع نظيره طلائع الجيش ببطولة الدوري الممتاز، وعلي المستوي السعودي يلتقي النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو بضمك بقيادة طارق حامد

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة كما يلي:

**مواعيد مباريات دوري NILE والقنوات الناقلة:**

- بيراميدز X طلائع الجيش - الساعة 8 مساءً على قناة On Time Sports.

**مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة:**



- صن داونز X يانج أفريكانز - الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

- الأهلي X سيمبا - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.

**مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:**

- ساليرنيتانا X ساسولو - الساعة 8:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

**مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة:**



- آينتراخت فرانكفورت «عمر مرموش» X فيردر بريمن - الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

**مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:**

- ليل X مارسيليا - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

**مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:**



- اتحاد جدة «أحمد حجازي» X التعاون - الساعة 9 مساءً على قناة 2 SSC HD.

- ضمك «طارق حامد» X النصر «كريستيانو رونالدو» - الساعة 9 مساءً على قناة 1 SSC HD.

- الخليج «محمد شريف» X الهلال - الساعة 9 مساءً على قناة 3 SSC HD.

- الوحدة X الأهلي - الساعة 9 مساءً على قناة 4 SSC HD.

**مواعيد مباريات الدوري القطري والقنوات الناقلة:**



- الوكرة X العربي - الساعة 8:30 مساءً على قناة الكأس القطرية 1.

- الدحيل X السد - الساعة 8:30 مساءً على قناة الكأس القطرية 2.