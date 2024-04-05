عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي وسيمبا وطارق حامد يواجه رونالدو.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم العديد من المواجهات الهامة بالبطولات المختلفة، أبرزها لقاء الأهلي وسيمبا بدوري أبطال أفريقيا، وعلي المستوي المحلي يلتقي بيراميدز مع نظيره طلائع الجيش ببطولة الدوري الممتاز، وعلي المستوي السعودي يلتقي النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو بضمك بقيادة طارق حامد

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة كما يلي:

**مواعيد مباريات دوري NILE والقنوات الناقلة:**
- بيراميدز X طلائع الجيش - الساعة 8 مساءً على قناة On Time Sports.

**مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة:**


- صن داونز X يانج أفريكانز - الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
- الأهلي X سيمبا - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.

**مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:**
- ساليرنيتانا X ساسولو - الساعة 8:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

**مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة:**


- آينتراخت فرانكفورت «عمر مرموش» X فيردر بريمن - الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

**مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:**
- ليل X مارسيليا - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

**مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:**


- اتحاد جدة «أحمد حجازي» X التعاون - الساعة 9 مساءً على قناة 2 SSC HD.
- ضمك «طارق حامد» X النصر «كريستيانو رونالدو» - الساعة 9 مساءً على قناة 1 SSC HD.
- الخليج «محمد شريف» X الهلال - الساعة 9 مساءً على قناة 3 SSC HD.
- الوحدة X الأهلي - الساعة 9 مساءً على قناة 4 SSC HD.

**مواعيد مباريات الدوري القطري والقنوات الناقلة:**


- الوكرة X العربي - الساعة 8:30 مساءً على قناة الكأس القطرية 1.
- الدحيل X السد - الساعة 8:30 مساءً على قناة الكأس القطرية 2.

ابطال افريقيا اتحاد جدة الاهلي وسيمبا الأهلى الدوري السعودي الدوري الفرنسي الدوري الايطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

فشلا فى الارتباط.. شاب وفتاة ينهيان حياتهما بحبوب الغلال فى قنا

ماتخففوش الهدوم.. الأرصاد تحذر: عودة انخفاض الحرارة والأمطار من الغد

رسميا الآن|مفاجأة قوية بسعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

داخل شقتها بالجيزة.. عاطل ينهي حياة صديقة زوجته

عودة الأمطار ورياح الخماسين .. مفاجأة غير متوقعة فى طقس عيد الفطر

ترشيحاتنا

الأهلي وسيمبا وطارق حامد يواجه رونالدو.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

7 لاعبين يغيبون عن مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني.. اعرف السبب

علوم البحار يحصل على براءة اختراع في غشاء ترشيح فائق للغسيل الكلوي

في يوم اليتيم .. كفالته من أعظم أنواع البر والسبيل إلى الجنة

معاش تكافل وكرامة| هذا موعد صرفه للمستحقين وشروط الحصول عليه للراغبين

ظاهرة جوية تضرب الرياض و20 محافظة والدفاع المدني يحذر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سبب وفاة محمد مدحت..تفاصيل

جيهان الشماشرجي: انتظروني في الحلقات الأخيرة من الحشاشين| حوار

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024|شاهد

سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة| شاهد

فيديو

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ