الحبس والغرامة.. عقوبات تواجه المتهم بسرقة نصف مليون جنيه من شركة بالوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية بنيابة شمال الجيزة، من إلقاء القبض على المتهم بسرقة مبلغ مالي كبير نحو 500 الف جنيه، من داخل مقر شركة مساحيق الغسيل الشهيرة.

وبإجراء التحريات ، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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عقوبة السرقة في القانون



نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.