محافظ كفرالشيخ : تحرير 10 محاضر تموينية لأصحاب المحال التجارية والمخابز المخالفة بالحامول

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، برئاسة عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول.

أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت، محضرين ذبح خارج المجازر الحكومية محضرين انتهاء صلاحية، و3 نظافة ، و3 محاضر نقص وزن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

شدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، مشيراً إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

تأتى هذه الحملات فى إطار حرص محافظة كفرالشيخ على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة المطلوبة.