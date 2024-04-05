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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة بجولة ميدانية بمدينتي الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة في إطار جولاته الميدانية الأسبوعية لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع.


وشملت الجولة المرور بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة، منها محور مدينة الخصوص، محور شركات البترول، شارع بهتيم، شارع المرجوشي، وشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة.


كما تابع أعمال النظافة بمنطقة منطي وميت نما والمنطقة المحيطة بمستشفى الناس بحي غرب شبرا الخيمة حيث تابع الهجان أعمال النظافة التي تتم بتلك الشوارع موجها بتكثيف الأعمال للنهوض بالشكل الحضاري لشبرا الخيمة موجها أيضا بتكثيف الأعمال بالشوارع الرئيسية لعدم إعاقة الحركة المرورية للسيارات.


وشدد محافظ القليوبية على العمل على نظافة شارع بهتيم الرئيسي موجها بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي لإصلاح عطل بأحد خطوط الصرف الصحي بأول شارع بهتيم.


وتفقد الهجان منطقة ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تابع أعمال رفع تراكمات القمامة من على ترعة الشرقاوية ، وشدد على ضرورة الاستمرار في أعمال النظافة والعمل على نظافة المنطقة بالكامل.
وخلال جولة اليوم، تفقد محافظ القليوبية، أنفاق المشاة بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك في إطار متابعته المستمرة لجهود تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة العمل على نظافة الأنفاق بشكل دوري، وعدم وجود أي إشغالات بها أو باعة جائلين، وذلك لضمان راحة وسلامة المواطنين أثناء عبورهم، حيث تم تركيب كاميرات مراقبة على أحدث المواصفات داخل الأنفاق لضمان تأمينها ومنع أي تجاوزات، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع المحيطة بالأنفاق.


يذكر أن محافظة القليوبية قد نفذت خلال الفترة الماضية العديد من أعمال التطوير لأنفاق المشاة بمدينة شبرا الخيمة، شملت أعمال النظافة والإنارة ورصف الأرضيات وتركيب كاميرات المراقبة.
وفي ختام الجولة تفقد الهجان المنطقة المحيطة بمستشفى الناس، حيث شدد على ضرورة رفع أي تراكمات قمامة ورفع كفاءة النظافة بالمنطقة والعمل على دهان الأرصفة الجانبية.


وأكد المحافظ على أهمية الالتزام بمواعيد إخراج القمامة من قبل المواطنين، وعدم إلقائها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين البيئة.

القليوبية تراكمات القمامة حي شرق شبرا الخيمة حي غرب شبرا الخيمة مدينة الخصوص

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