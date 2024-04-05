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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمي بميت نما في شبرا الخيمة

جانب من المشروع
جانب من المشروع

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الجمعة بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمي بمنطقة ميت نما بمدينة شبرا الخيمة.


وتفقد المحافظ أعمال إنشاء القواعد الخرسانية والأساسات للمبنى والذي يقع على مساحة 1652م2 بتكلفة 20 مليون جنيه تقريبا، ومن المنتظر الانتهاء منه نهاية العام الجاري ويتكون المبنى من ثلاث طوابق، لإنشاء مجمع خدمي يقدم خدمات السجل المدني والشهر العقاري والبريد والتضامن الاجتماعي والتموين والطب البيطري، بالإضافة إلى نقطة شرطة و إسعاف وحماية مدنية.


وتم إختيار هذا الموقع الهام ليكون بديلاً لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين داخل مبنى واحد متعدد الأغراض ويكون بديلاً لتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ساكني مناطق شرق السكة الحديد وهي مناطق ( ميت نما - منطي - حوض العمدة - بيجام - مدينة السعادة - مدينة التعاون).


وبالنسبة للطابق الأرضي بالمجمع الخدمي فإنه يتكون من نقطة شرطة على مساحة 240م2 لتقديم كافة الخدمات وبالنسبة للحماية المدنية على مساحة إجمالية 259م2 وبالنسبة لنقطة الإسعاف فإنها ستقام على مساحة 218م2 . 


وبالنسبة للطابق الأول علوي بالمجمع الخدمي فإنه يتكون من مكتب تموين بمساحة إجمالية 196م2 يحتوي على صالة لانتظار المواطنين ومزدوة بنظام ذكي لتقديم الخدمات التموينية، وأيضا مكتب للتضامن الاجتماعي على مساحة 162م2 يحتوي على صالة لانتظار المواطنين ومزود بنظام ذكي لتقديم كافة الخدمات، وكذلك مكتب شئون الطب البيطري بمساحة إجمالية 153م2 لتقديم كافة الخدمات البيطرية. 
وأعرب الهجان عن سعادته بإقامة تلك المشروعات بمدينة شبرا الخيمة لخدمة المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم .

القليوبية التضامن الاجتماعي المجمع الخدمي إنشاء مجمع خدمى شبرا الخيمة

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