إمام عاشور : مبركزش مع الجمهور لأني واثق بنفسي وشغلي

أكد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، أن حياته لو كان لها اسم سيختار اسم «حدوتة كوميدية»، وذلك لأنه شخص يحب الضحك ويكره الاكتئاب قائلًا: «حياتي كلها عبارة عن ضحك وهزار وماليش في الاكتئاب ولو حصل بعرف اخرج نفسي منه».

وأضاف إمام عاشور، خلال استضافته في برنامج ع المسرح مع الإعلامية منى عبد الوهاب: «عمري ما قلقت من جمهور الكرة المصري، رغم أنه جمهور صعب، لكني واثق في نفسي وواثق في إمكانياتي، ولما بنزل الملعب بكون مركز في شغلي بس، ومبحبش أركز في أي ضغوطات تانية».

وتابع إمام عاشور، أن حياته مسرحية سيكون أجمل فصل فيها هو انتقاله للنادي الأهلي، وأصعب الفصول هو فترة الاحتراف الستة أشهر التي قضاها خارج مصر وعاد من بعدها مصاب، مؤكدًا: «الدنيا مكانتش ماشية معايا هناك كويس ومكنتش عارف اتأقلم» ويعتبر الفترة التي قضيتها في نادي حرس الحدود هي أهم فصل في حياتي.