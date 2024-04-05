مجدي عبدالغني : مصطفى شوبير حارس مميز ومستقبله مرهون بالصبر

أكد الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ونجل الكابتن أحمد شوبير حارس مميز، منوهًا بأنه إن لم يكن لديه صبر كان سيرحل من النادي الأهلي.

وشدد "عبدالغني"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، على أن نجاح واستمرار شوبير في الأهلي مرهون بعدم الموافقة على الخروج من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، منوهًا بأن الكابتن أحمد شوبير ساند نجله إعلاميًا في العديد من الموقف كما أنه سند لأنه حارس مرمى مميز.

وأوضح أن أداء مصطفى شوبير مع النادي الأهلي مميز جدًا خلال المباريات الماضية، مؤكدًا ببدء حدوث قناعات جماهيرية بمصطفى شوبير بعد الأداء المميز خلال المباريات الماضية.