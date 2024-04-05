عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي عبدالغني : مصطفى شوبير حارس مميز ومستقبله مرهون بالصبر

الكابتن مجدي عبد
الكابتن مجدي عبد الغني

أكد الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ونجل الكابتن أحمد شوبير حارس مميز، منوهًا بأنه إن لم يكن لديه صبر كان سيرحل من النادي الأهلي.

وشدد "عبدالغني"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، على أن نجاح واستمرار شوبير في الأهلي مرهون بعدم الموافقة على الخروج من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، منوهًا بأن الكابتن أحمد شوبير ساند نجله إعلاميًا في العديد من الموقف كما أنه سند لأنه حارس مرمى مميز.

وأوضح أن أداء مصطفى شوبير مع النادي الأهلي مميز جدًا خلال المباريات الماضية، مؤكدًا ببدء حدوث قناعات جماهيرية بمصطفى شوبير بعد الأداء المميز خلال المباريات الماضية.

الكابتن مجدي عبدالغني مجدي عبدالغني الأهلى مصطفى شوبير النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقي 72 ساعة.. لو عندك حاجة في البنك انجزها بسرعة قبل إجازة العيد

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

5.5 ريختر .. زلزال عنيف يضرب مناطق قرب نيويورك

بشرى لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.. أجور مضاعفة خلال إجازة عيد الفطر

نص أقوال المتهم بدهس تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع.. مستندات

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

كاميرا بالشارع كشفت الحقيقة.. تفاصيل محاولة قـ تل مطرب شعبي شهير بمصر

ترشيحاتنا

المفتي: العلماء تحدثوا عن ظواهر طبيعية تصاحب ليلة القدر.. الأهم استنارة القلب

إمام عاشور يفجر مفاجأة : بروح لطبيب نفسي لهذا السبب

وفاة والد مروان محسن لاعب الأهلي السابق

رامز جاب من الآخر.. رعب عبدالمنعم والونش في الغرفة السوداء

رامز جاب من الآخر.. انفعال وعصبية عبدالمنعم والونش بعد الوقوع في الطرنش

مدافع الأهلي | محمد عبدالمنعم يكشف سبب رفض احترافه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل جودر الحلقة11 .. أحمد بدير يخطط لفتح ياسر جلال الكهف

طريقة عمل أصابع البقلاوة بحشوة السميد ومذاق لا يقاوم

8 نصائح فعالة للمشي | مناسبة لجميع الفئات العمرية

الحق احجز سيارتك| دودج وبورش وهيونداي وتويوتا بساحة مطار القاهرة.. تفاصيل

فيديو

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

بخاف أقرب من ربنا.. حسام حبيب يكشف مفاجآت عن حياته الخاصة.. فيديوجراف

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ