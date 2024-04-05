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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامز جاب من الآخر.. انفعال وعصبية عبدالمنعم والونش بعد الوقوع في الطرنش

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

وقع اللاعب الدولي محمد عبد المنعم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، واللاعب الدولي محمود الونش نجم منتخب مصر ضحايا مقلب الفنان رامز جلال، برنامج "رامز جاب من الاخر" والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.
وأصيب اللاعبين بحالة من العصبية بعد الوقوع في الطرنش والمياه خلال أحداث مقلب رامز جلال.
كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.


 

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