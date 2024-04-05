صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل حالة الصدمة والحزن بين لاعبي نادي الزمالك بسبب وفاة محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني، بالإضافة إلى ذكر أسباب الوفاة، وكيف سيتخطى لاعبو الفريق الأمر.

سيطر الحزن الشديد بين لاعبي نادي الزمالك بسبب وفاة المعد البدني محمد مدحت، وهو عنصر رئيسي ومميز في الجهاز الفني لنادي الزمالك.

صدمة كبيرة أصابت لاعبي النادي بسبب معرفتهم هذا الخبر، وما صدمهم أكثر هي تفاصيل الوفاة، حيث توفي محمد مدحت خلال التوجه إلى مقر النادي لخوض مران الفريق بسبب أزمة قلبة.

وأعلن نادي الزمالك وفاة محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمس الخميس.

ويواجه الجهاز الفني للنادي أزمة كبيرة في العامل النفسي للاعبين والذي تأثر بوفاة مدحت، لذا يسعى لمساعدة اللعبين على تجاوز الصدمة وتحفيز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إلى المراحل المتقدمة في البطولة التي يخوضها الفريق.

فبالإضافة إلى تحدي المباريات لنادي الزمالك، أصبحت الروح المعنوية تحدياً آخر للفريق، تُعد هذه الفترة تحديًا حقيقيًا لفريق الزمالك.