عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد  ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل حالة الصدمة والحزن بين لاعبي نادي الزمالك بسبب وفاة محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني، بالإضافة إلى ذكر أسباب الوفاة، وكيف سيتخطى لاعبو الفريق الأمر.

سيطر الحزن الشديد  بين لاعبي نادي الزمالك بسبب وفاة المعد البدني محمد مدحت، وهو عنصر رئيسي ومميز في الجهاز الفني لنادي الزمالك.

صدمة كبيرة أصابت لاعبي النادي بسبب معرفتهم هذا الخبر، وما صدمهم أكثر هي تفاصيل الوفاة، حيث توفي محمد مدحت خلال التوجه إلى مقر النادي لخوض مران الفريق  بسبب أزمة قلبة.

وأعلن نادي الزمالك وفاة محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمس الخميس.

ويواجه الجهاز الفني للنادي أزمة كبيرة في العامل النفسي للاعبين والذي تأثر بوفاة مدحت، لذا يسعى لمساعدة اللعبين على تجاوز الصدمة وتحفيز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إلى المراحل المتقدمة في البطولة التي يخوضها الفريق.

فبالإضافة إلى تحدي المباريات لنادي الزمالك، أصبحت الروح المعنوية تحدياً آخر للفريق، تُعد هذه الفترة تحديًا حقيقيًا لفريق الزمالك.

الجهاز الفني لنادي الزمالك محمد مدحت المعد البدنى محمد مدحت للفريق الأول لكرة القدم وفاة محمد مدحت نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزاع تجاري| القصة الكاملة لاحتجاز روسيا سفينتي قمح مصريتين.. وأول تعليق من "التموين"

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

باقي 72 ساعة.. لو عندك حاجة في البنك انجزها بسرعة قبل إجازة العيد

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

نص أقوال المتهم بدهس تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع.. مستندات

متى ليلة القدر 2024؟.. الإفتاء: ساعة ونصف على دخولها وهذا الدعاء مستجاب

5.5 ريختر .. زلزال عنيف يضرب مناطق قرب نيويورك

بشرى لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.. أجور مضاعفة خلال إجازة عيد الفطر

ترشيحاتنا

بعد تايوان ونيويورك.. العالم الهولندي يتوقع موقع الزلزال المقبل

جوجل تدرس فرض رسوم على عمليات البحث المعززة بالذكاء الاصطناعي

مصير الحوار الوطني وتغيير المنسق العام وموقف المخرجات.. طلعت عبد القوي يكشف

121 ألف علبة .. الداخلية تداهم مخازن تجار السجائر

بالقوة الضاربة | تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

بنزيما وحمد لله يقودان هجوم اتحاد جدة أمام التعاون بالدوري السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. مكملات غذائية تضر الكبد

أبل تسرح 600 موظف بعد تخليها عن السيارات الكهربائية

قبل العيد| حيل علاجات منزلية للتخلص من مشاكل الشعر

المداح 4 الحلقة 27 | سرقة صابر .. والنمرود يتوعد مليكة

فيديو

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ