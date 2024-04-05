أحمد الطيب عن اتهامه بمجاملة لاعبي الزمالك: في ناس مبتحبش الخير إلا ليها

رد المعلق الرياضي أحمد الطيب، على اتهامه بمحاباة لاعبي نادي الزمالك على حساب لاعبي النادي الأهلي، بعدما قال "آه يا أسمراني اللون" في وصفه لأحد أهداف محمود عبدالرازق شيكابالا في النادي الأهلي.

وقال الطيب في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "اللي قال الكلام ده مش منطقي ولا صادق ولا واضح بالمرة، لأني تغزلت في لاعبي النادي الأهلي مثلما تغزلنا في لاعبي الزمالك والإسماعيلي والمحلة والاتحاد السكندري".

وتابع الطيب: "كل من يجتهد يحصل منا على ما يستحقه، لكن في ناس مبتحبش إلا الخير ليها بس، ومش هندور على حاجة حلوة قلناها في لاعيبة الزمالك ولازم نقولها للأهلي، يمكن تكون موجودة في الزمالك بس مش موجودة في لاعبي الأهلي".

https://youtu.be/iuig5JOFQIQ?si=9FZx5mT2gYtm-x-0&t=285