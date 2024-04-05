مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. غيرة شريف منير على حبيبته من زين

شهد مسلسل بقينا اتنين الحلقة11 تطور جديد فى الاحداث حيث يغير شريف منير من زين ابن خالة رانيا يوسف، بعد أن وجد ياسمين طليقته معه في الكافيه، وذهب شريف منير إلى رانيا يوسف طليقته للحديث معها، حول خروجها مع زين ابن خالتها.

وتتابع أحداث مسلسل بقينا اتنين حيث قام شريف منير بالشجار مع حبيبته ندي بسبب غيرته من زين على طليقته ياسمين ونظرة المجتمع لها بعد الطلاق، وسألته ندي عن استمرار حبه لها ولم يرد عليها.

أحداث مسلسل بقينا اتنين

ويقدم النجم شريف منير في أحداث مسلسل "بقينا اتنين" شخصية "أدهم" وزوجته رانيا يوسف تقدم شخصية "ياسمين"، فيما يقدم إدوارد شخصية "ياسر" صديق "أدهم" المقرب، ويظهر الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في آخر ظهور له بشخصية "شريف" بينما تقدم مروة عبدالمنعم شخصية "ريكو" و يوسف عثمان يقدم شخصية "سيف"، وتقدم الفنانة القديرة ميمي جمال شخصية "نادية".

كما يظهر في الأحداث عدد من الشخصيات الأخرى، إذ تقدم نانسي هلال شخصية "ريم" ابنة شريف منير ورانيا يوسف، بينما تقدم عزة لبيب شخصية "سناء"، ويقدم ياسر الطوبجي شخصية "عاصم"، بينما يقدم تامر فرج شخصية "زين"، ويقدم محمد نشأت شخصية "يحيي"، ونبيل علي ماهر يقدم شخصية "دكتور حاتم"، بينما يقدم الفنان القدير عزت زين شخصية "سامي"، ويقدم زياد الشرقاوي شخصية "مروان".

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، ويعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض خصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.