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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنزيما وحمد لله يقودان هجوم اتحاد جدة أمام التعاون بالدوري السعودي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

كشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب اتحاد جدة، عن تشكيل الفريق لمواجهة التعاون، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد تشكيل العميد، عودة نجمه مد الله العليان، وسيشارك في الجبهة اليسرى بدلا من حسن كادش الذي يتواجد بمقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: فواز الصقور - أحمد حجازي - فيليبي لويز - مد الله العليان

الوسط: نجولو كانتي - فرحة الشمراني - فيليبي جوتا

الهجوم: كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله - رومارينيو

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بالتعادل (1-1) في مباراة شهدت تسجيل الفرنسي كريم بنزيما هدف التقدم للاتحاد ثم تعادل للتعاون بهدف عكسي.

ويحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة متساويا مع التعاون الخامس والذي يتأخر بفارق الأهداف.

ويتطلع الاتحاد لمصالحة جماهيره بعد خسارة ديربي جدة في الجولة الماضية ضد الأهلي بهدف دون رد.

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