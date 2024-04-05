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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لفضح جرائم إسرائيل ضد سكان غزة .. مؤتمر لمنظمة حقوق الإنسان غدًا

قطاع غزة
قطاع غزة

تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان فلسطين المؤتمر الصحفي الدولي؛ لإعلان تقرير "المرحلة الأولى من البعثة المشتركة لتوثيق شهادات ضحايا جرائم الحرب في غزة ".

المؤتمر الذي تم دعوة وسائل الإعلام المحلية والدولية له يعقد غدا السبت الموافق 6 إبريل 2024، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، بمقر المنظمة العربية بمصر الجديدة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا قطاع غزة حربا ضروس تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 6 أشهر أتت على الأخضر واليابس داخل القطاع وخلفت ما يقارب من 40 ألف شهيد و100 ألف جريح ومفقود بخلاف شردت ما يزيد عن مليوني مواطن فلسطيني، بعيدا عن تدمير 90 % من البنية التحتية داخل غزة.

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