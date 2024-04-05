كنت أخلع لزوجي الحذاء.. سعاد صالح تتحدث عن دورها في البيت

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنها في البيت كانت تقوم بدورها كما هو مطلوب منها، وفي الجامعة كانت تقوم بدورها كدكتورة تدرس للطلاب.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها كانت تقوم بخلع حذاء زوجها، لآنها كانت تحبه وتقدره، وهو الآخر كان يحبها.

ولفتت إلى أن زوجها كان له فضل كبيرة بعد الله في المناصب التي حققتها، وأنه السبب في كونها سعاد صالح، معلقة: "كان يشجعني، وكان يذاكر معي، وكان يلخص لي المواد التي أدرسها".

وأشارت إلى أنها وقعت في مشكلات كثيرة، وكان زوجها يدعمها ويساندها في كل شئ.