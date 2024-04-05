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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق قافلة طبية جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بكفر الشيخ .. غدا

قافلة طبية
قافلة طبية

تستعد مديرية الصحة بكفر الشيخ لتنظيم قافلة طبية جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك بتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وبإشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

تقام القافلة غداً السبت في قرية القادسية، مركز الرياض، بالتعاون مع الإدارة الصحية بالرياض ومجلس القرية، وذلك على مدار يومين.

تضم هذه القافلة الطبية 11 عيادة تخصصية، وتشارك فيها 5 عيادات متنقلة بالإضافة إلى عيادة تنظيم الأسرة.

سيتم تحويل المرضى الذين يحتاجون إلى استكمال العلاج أو استخراج قرارات نفقة الدولة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، الذي يقع على بعد 15 كيلو متر من موقع القافلة.

تهدف القافلة إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لأهالي قرية القادسية، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتحقيق حياة كريمة لهم.

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في مختلف أنحاء مصر، في إطار مبادرة حياة كريمة، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات.

الخدمات الطبية والعلاجية الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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