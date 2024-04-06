نسرين طافش تخطف الأنظار من المتحف المصري

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت نسرين طافش من داخل المتحف المصري، مرتدية القفطان المغربي باللون الأبيض مطرزا بالكامل بطريقة تخطف الأنظار باللون الفضي.

ونسقت نسرين طافش مع القفطان، حقيبة صغيرة الحجم باللون الفضي اللامع، وانتعلت حذاء باللون السيمون الهادئ لتتناسب مع الإطلالة.

وتركت نسرين طافش خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة أعلى الكتف، وبرزت ملامحها بالمكياج الناعم، حيث وضعت اللون البني في الشفاه، مع إبراز العين بالايلانير والكحل الأسود.