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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

عباية ولا فستان .. فيفي عبده بإطلالة مثيرة للجدل

فيفي عبده
فيفي عبده

شاركت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت فيفي عبده بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية فستان يشبه العباءة، ذات ألوان جريئة كالأحمر والأصفر والذهبي، بأكمام مميزة وواسعة ومزينة بالريش.

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ونسقت فيفي عبده مع إطلالتها نظارة شمسية خطفت بها الأنظار، وانتعلت حذاء باللون الذهبي اللامع ذا كعب عالي يبرز أنوثتها.

وتركت فيفي عبده خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة جذابة أعلى الكتف دون وضع اي نوع من الاكسسوارات، وبرزت ملامحها بالمكياج الناعم حيث اختارت اللون البينك في الشفاه مع القليل من البلاشر.

فيفي عبده 
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