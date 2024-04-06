عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها : محو أمية 1197 مواطن فى دورة يناير 2024

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، أن الجامعة نجحت فى محو أمية 1197 دارس وفقاً لنتائج دورة يناير 2024 ، والتى أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.


وأكد " الجيزاوى " أن الجامعة تولي ملف محو الأمية اهتماماَ كبيراَ وتتولى تنفيذ المشروع وذلك من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو أمية لمواطنى محافظة القليوبية بإشراف المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع.


وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم التأكيد على استغلال إمكانات الجامعة والاستفادة من قدراتها لدعم خطط الدولة والمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي ومتابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".


من جانبه قال الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن الجامعة حريصة على المشاركة في الحملة القومية لمحو الأمية التي تتبناها الدولة، وذلك بمشاركة عدد من الكليات العلمية والأدبية بالجامعة.


وأضاف "فوده " أن جامعة بنها كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك إيمانا بدور الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها محو امية القليوبية محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

صلاة التسابيح| 6 معجزات لمن يؤديها في ليلة القدر.. اغتنم نفحاتها

هل ليلة القدر الآن في 27 رمضان؟.. علي جمعة يحسمها بـ9 حقائق

أدعية ليلة القدر .. ردد أفضل ما قاله الأنبياء 300 دعاء مستجابة فورا

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

موضوعات متعلقة

مصرع شاب أسفل عجلات قطار شبين القناطر فى القليوبية

لليوم الثانى .. صحة القليوبية تواصل تنظيم القافلة الطبية المجانية بكفر شكر

إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة بكفر شكر فى القليوبية

فريق جراحي ينقذ حياة شاب مصاب بكسور في الجمجمة بمستشفى كفر شكر

مصرع شاب إثر إصابته بطلق نارى في طوخ

"كلنا معاك" .. الاحتفال بيوم اليتيم بمراكز شباب القليوبية

محافظ القليوبية : طرح أراضٍ للاستثمار .. وتسهيلات للجادين

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمي بميت نما في شبرا الخيمة

ترشيحاتنا

الحكومة تتلقى 124 ألف شكوى في شهر وتوجه 97 ألفا منها لجهات الاختصاص

موعد سنوي متجدد.. الرئيس السيسي: ليلة القدر اقترنت اقترانا وثيقا بالبر والوفاء

انهيارات وإغلاق طرق بسبب الأمطار.. ماذا يحدث في السعودية؟

شيخ الأزهر يدعو الأمة إلى «تحول حاسم» و«عهد جديد» لاستعادة مكانتها اللائقة ‏بتاريخها ‏‏‏‏وحضارتها

لماذا شمس صباح ليلة القدر صافية بلا شعاع؟.. لسبب عجيب لا تعرفه

المطبخ المركزي العالمي: نرفض نتائج التحقيق الإسرائيلي بشأن مقـ تل عمال الإغاثة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية ولا فستان .. فيفي عبده بإطلالة مثيرة للجدل

نسرين طافش تخطف الأنظار من المتحف المصري

إطلالة محتشمة.. ابنة ماجد المصري تخطف أنظار المتابعين

باتمان وسكوبي دو.. شاهد معرض خاص لسيارات الجريمة في الأفلام

فيديو

هموت على المسرح.. صوفينار ترد على شائعات اعتزالها الرقص

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ