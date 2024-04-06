السيسي: مصر لم تتوان في بذل أقصى جهد لوقف القتال وإدخال المساعدات لغزة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشكر إلى علماء الأزهر ووزارة الأوقاف على جهودهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة والتصدي للغلو ومواجهة الفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر بحضور شيخ الأزهر د. أحمد الطيب، و د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء وكبار رجال الدولة.

وأضاف الرئيس: لا يفوتني أن أعلن تضامننا مع أشقائتا في قطاع غزة، مشددا على أن مصر لن ولم تتوان في بذل أقصى جهد لوقف القتال وإدخال المساعدات. والسعي دون كلل أو ملل لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وخلال الاحتفال كرم الرئيس عددا من الفائزين في المسابقة العالمية القرآن الكريم.

كما منح وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة سلسلة رؤيا الخاصة بتجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم كإهداء للرئيس عبدالفتاح السيسي.