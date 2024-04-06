تراجع في أسعار اللحوم اليوم وتوقعات بمزيد من الانخفاض

بعد قرارات الحكومة المصرية بخفض أسعار السلع في الأسواق إلى الحد الذي يشعر به المواطن ويلمسه، تواصل اللحوم في انخفاض أسعارها اليوم السبت 6 إبريل 2024 في مختلف منافذ البيع على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة

انخفضت أسعار اللحوم البلدي في محلات الجزارة اليوم لتتراوح بين 315 إلى 390 جنيهًا للكيلو بعدما تراوحت أسعارها أمس الجمعة من 380 إلى 400 جنيه للكيلو. أما عن أسعار اللحوم بأنواعها في محلات الجزارة أيضًا فهي:

سعر كيلو لحم الضأن أو الماعز 365 جنيهًا إلى 385 جنيهًا.

سعر كيلو لحم الريش الضاني 380 جنيهًا إلى 400 جنيهًا.

سعر كيلو لحم الكندوز 320 جنيهًا إلى 380 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الجملي 280 جنيهًا إلى 300 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة البلدي 320 جنيهًا إلى 380 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم المفروم البلدي 240 إلى 300 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

تراوح سعر كيلو اللحم البرازيلي البقري في منافذ وزارة الزراعة اليوم السبت 6 إبريل بين 190 إلى 250 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 280 جنيهًا.

كما وصل سعر كيلو المفروم الجملي 300 إلى 350 جنيهًا، وسعر كيلو المفروم البلدي من 300 إلى 340 جنيهًا وسعر كيلو السجق البلدي 300 إلى 320 جنيهًا والسجق المستورد 110 جنيهات.

أما عن أسعار اللحوم في المنافذ الأخرى فهي كالتالي:

سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 270 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 270 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم السودان المجمد 250 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم في منافذ أمان 250 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم في المنافذ المتحركة 250 جنيهًا.

مزيد من الانخفاض

من جانبه، توقع نقيب عام الفلاحين، حسين عبدالرحمن أبو صدام، انخفاض أسعار اللحوم بنهاية شهر رمضان نتيجة لانخفاض أسعار الأعلاف في الأسواق.

كما أشار في تصريحات صحفية أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار اللحوم البلدية الحية إلى 150 جنيهًا نظرًا لتوافر الأعلاف في الأسواق وانخفاض أسعارها، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الدواجن الذي يساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار اللحوم بشكل عام.

واستدل على ذلك أن أسعار اللحوم حاليًا تشهد انخفاضًا ملحوظًا حيث تتراوح حاليًا من 300 إلى 350 جنيهًا بعدما تخطت حاجز الـ450 جنيهًا في الأيام الماضية.