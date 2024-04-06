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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 4 أجانب سرقوا حقيبة رجل أعمال بالسلام

المتهمون
المتهمون

ضبط رجال الأمن 4 أشخاص أجانب بالقاهرة لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من صاحب مصنع وإعادة المسروقات .

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصين بخطف حقيبة بداخلها مبالغ مالية عملات أجنبية، ومحلية من صاحب مصنع أحذية بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج ، أمكن ضبطهم .

واعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن المبالغ المالية المستولى عليها و٢ هاتف محمول قاموا بشرائهما من متحصلات السرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

السلام أول القبض علي القاهرة السلام رجل أعمال سرقة مبلغ مديرية أمن القاهرة مصنع احذية

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