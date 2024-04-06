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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"الوطنية للصحافة": 192 مرشحاً لعضوية مجالس الإدارة و179 للجمعيات العمومية بالمؤسسات

صدى البلد

أغلقت لجان تلقي أوراق الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، أبوابها مساء الخميس الموافق 4 أبريل 2024 أمام استقبال طلبات المرشحين والتي كانت قد انطلقت يوم /الأحد/ الماضي، وبلغ إجمالي المرشحين لعضوية مجالس الإدارة عن الصحفيين 52 مرشحاً، الإداريين 83 مرشحاً، والعمال 57 مرشحاً، وبلغ إجمالي المرشحين لعضوية الجمعيات العمومية عن الصحفيين 51 مرشحاً، الإداريين 73 مرشحاً، والعمال 55 مرشحاً.


ويتم تعليق الكشوف المبدئية بأسماء الذين تقدموا بالترشح بالمؤسسات الصحفية يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024 على أن تكون فترة تلقي الطعون على طلبات الترشيح وكذلك طلبات التنازل أيام 17 ؛ 18، 21، 22 أبريل الجاري، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وتقدم الطعون باسم رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بمقر اللجنة بالهيئة الوطنية للصحافة. 


وتعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين يوم الأحد الموافق 28 أبريل ويتم تعليقها في لوحات الإعلانات وأماكن واضحة بالمؤسسات الصحفية القومية. 


وكانت الهيئة قد أعلنت التفاصيل الكاملة للجدول الزمني لانتخابات مجالس الادارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، وعقب انتهاء مرحلة تلقى طلبات الترشح أعرب المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع المرشحين، متمنياً أن يكونوا جميعاً على قدر المسؤولية ومحل ثقة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
 

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