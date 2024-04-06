رئيس مدينة مرسي مطروح يحذر من ممارسة السباحة بالشواطئ خلال اجازة العيد

حذر رئيس مدينة مرسي مطروح ، المواطنين والمصطافين وضيوف المدينة من ممارسة السباحة علي جميع الشواطئ لعدم وجود خدمات وفرق انقاذ خلال أيام عيد الفطر 2024.



كما حذر من السباحة بالمزارات السياحية مثل حمام كليوباترا وصخرة ليلي مراد، فهي مناطق غير مصرح فيها بنزول البحر ، هي فقط للزيارات والتقاط الصور التذكارية.

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة برئاسة مدينة مرسي مطروح ، التوعية بحالة البحر والشواطئ للمصطافين ورواد المدينة والتنوية بالحالة العامة للبحر ، ونشر بيانات الأرصاد الجوية عبر الصفحة الرسمية للمدينة علي مواقع التواصل الاجتماعي ، حرصاً علي حياة ضيوفنا ومحبي ومصطافي المدينة .