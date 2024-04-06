عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يكرم 68 من حفظة القرآن في قرية بني حسين.. صور

تكربم حفظة القرآن
تكربم حفظة القرآن الكريم بقرية بني حسين

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الندوة الدينية التي أقامها مركز شباب قرية بني حسين التابعة لمركز أسيوط بمناسبة الاحتفال بليلة القدر كما كرم 68 من حفظة القرآن الكريم ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية بحضور النائب محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة وفضيلة الشيخ الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف والعميد عبد الرحمن رئيس مركز ومدينة أسيوط وصلاح الدين الحسيني رئيس مجلس إدارة مركز شباب بني حسين والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف والشيخ ناصر محمد سيد مدير عام المتابعة مديرية الأوقاف وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب قرية بني حسين والعديد من الأهالي وأولياء أمور حفظة القرآن الكريم.


بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري وترديد الحضور للنشيد الوطني ثم الاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم بعدها كلمة وكيل وزارة الشباب والرياضة رحب فيها بالحضور وعرض الأنشطة التي أقامتها المديرية خلال شهر رمضان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتي بلغت 382 فعالية استفاد منها 67 ألف و787 من النشء والسباب والفتيات وكبار السن ثم عرض فيديو توضيحي عن الأنشطة والفعاليات التي تضمنت دوري "بشبابها" لكرة القدم ومبادرة "تمرة على الاذان" والافطار الجماعي لمراكز التخاطب ومسابقة "رمضانك جوائز" والورش الحرفية لتمكين الاقتصادي للمرأة وأمسيات رمضانية تم تنفيذها في 179 مركز شباب على مستوى المحافظة.


وقدم محافظ أسيوط التهنئة لجميع الحضور بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة وقرب عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعبها وجيشها وشرطتها وسائر الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات كما هنأ حفظة كتاب الله متمنيًا لهم التوفيق والسداد مؤكداً على من ختم أجزاء فقط من القرآن الكريم علية الانتهاء من حفظ القرآن الكريم كله لتكريمه مرة أخرى العام المقبل.


وأشار المحافظ إلى تقديمه كافة أوجه الدعم لتحقيق الأهداف المنشودة من مسابقات حفظ القرآن الكريم التي تخلق منافسة حميدة تهدف إلى تعليم أبنائنا مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتى تصب جميعها في بناء وخدمة المجتمع كنموذج يحتذى به في التحلي بأخلاق القرآن الكريم وتحفزهم على مواصلة التفوق ليكونوا مثل أعلى يحتذى به متمنيًا لهم دوام التوفيق والتفوق والتقدم في كافة المجالات.


وألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة حول فضل ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الكريم حيث تعد خير من ألف شهر، مشيدًا بمسابقة حفظ القرآن الكريم التي تهدف إلى حث النشء  والشباب على حفظ وفهم وتدبر معاني القرآن الكريم  إيمانا وانطلاقا بضرورة التأسي بأخلاق النبي الكريم رسول الإنسانية.

محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات والمرافق لاستقبال عيد الفطر

محافظ أسيوط يشهد حفل الإفطار الجماعي لحزب المصريين الأحرار بمناسبة يوم اليتيم


وقام المحافظ بتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين بالمسابقة وسلمهم شهادات التقدير والجوائز المالية التي بلغت 18 ألف جنيه حيث تم تكريم عدد 68 من حفظة نصف القرآن الكريم وربع القرآن الكريم وحفظ 5 أجزاء وحفظ 3 أجزاء وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم.

IMG-20240406-WA0052
IMG-20240406-WA0052
IMG-20240406-WA0051
IMG-20240406-WA0051
IMG-20240406-WA0050
IMG-20240406-WA0050
IMG-20240406-WA0045
IMG-20240406-WA0045
IMG-20240406-WA0047
IMG-20240406-WA0047
IMG-20240406-WA0042
IMG-20240406-WA0042
IMG-20240406-WA0037
IMG-20240406-WA0037
IMG-20240406-WA0034
IMG-20240406-WA0034
IMG-20240406-WA0036
IMG-20240406-WA0036
IMG-20240406-WA0035
IMG-20240406-WA0035
IMG-20240406-WA0039
IMG-20240406-WA0039
IMG-20240406-WA0043
IMG-20240406-WA0043
IMG-20240406-WA0021
IMG-20240406-WA0021
أسيوط أخبار أسيوط احتفالية تكريم حفظة القرآن حفظة القرآن الكريم أفضل دعاء ليلة القدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

شرخ في عظمة بالوجه وقناع طبي.. التشخيص الأول لإصابة حسين الشحات

هجوم شرس من مجدي عبد الغني علي كهربا.. ماذا قال؟

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات والمرافق لاستقبال عيد الفطر

محافظ أسيوط: استمرار أعمال التطوير بشوارع مركز البداري برصف شارع الضرائب

ترشيحاتنا

وزارة الثقافة تنظم عددًا من الأنشطة بالتزامن مع يوم اليتيم

مضبوطات بـ ٩٠ مليون جنيه .. جهود هيئة الدواء خلال مارس الماضي

بايرن ميونخ ينافس برشلونة على ضم لاعب السيتي

دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة السورية دمشق

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ درة| شاهد

شيفروليه اوبترا 2022 "فبريكا" اعلى فئة .. للبيع بهذا السعر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرخ في عظمة بالوجه وقناع طبي.. التشخيص الأول لإصابة حسين الشحات

هزيمة الحملة الصليبية.. كيف أسر المصريون ملك فرنسا لويس التاسع ؟

تراجع في أسعار اللحوم اليوم وتوقعات بمزيد من الانخفاض

آثار مصرية تباع في مزاد دار كريستيز العالمي .. ما القصة؟

فيديو

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

تقلبات جوية .. منخفض جوي وتحذير من تطورات حالة الطقس

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

اﻟﻤﺰﻳﺪ