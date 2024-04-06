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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حيثيات المحكمة في إدانة متهم بحيازة الترامادول: استخدم سيارة لنقل المخدرات لعملائه

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 الف جنيه لإدانته بإحراز الترامادول في البساتين.

وكشفت الحيثيات، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً : من حيث أن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم / يوسف م. حال تردده على دائرة قسم شرطة البساتين لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتعد حيازتها أو إحرازها جريمة معاقب عليها قانوناً وكذا ضبط وتفتيش السيارة رقم روع / ٦٩٥٣) ماركة دايو فضي اللون استقلال المتهم وذلك لضبط ما بها من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتعد حيازتها أو إحرازها جريمة معاقب عليها قانوناً أعد الرائد احمد  الكردي، الأكمنة الثابتة والمتحركة بمكان تردد المتهم بدائرة القسم إلا أنه تمكن من ضبطه بشارع الحرية دائرة القسم وبتفتيشه له عثر بحوزته على سبعة شرائط تحوي عدد سبعون قرصاً من أقراص الترامادول ومبلغ  ثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة جنيه وبتفتيشه السيارة عثر بحقيبتها على عدد إحدى عشرة علبة تحتوي جميعاً على أقراص الترامادول بحصره لها تبين أنها ألف ومائة قرص.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأقراص المضبوطة للترامادول المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وشهد الرائد  احمد الكردي معاون مباحث قسم شرطة البساتين أنه قد وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية أكدتها تحرياته من أن المتهم يتردد على منطقة عرب المعادي دائرة القسم ويستقل السيارة رقم (ر و ع / ٦٩٥٣) ماركة دايو فضي وأنه يحوز ويحرز كميات كبيرة من المواد المخدرة خاصة الأقراص المدرجة ضمن جداول المخدرات والتي تعد حيازتها وإحرازها بدون ترخيص جريمة معاقب عليها قانوناً ، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش شخصه والسيارة استقلاله حال تردده على دائرة القسم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة بدون ترخيص، ونفاذاً لذلك الإذن أعد الأكمنة الثابتة والمتحركة بمكان تردد المتهم إلى أن تمكن من استيقافه بشارع الحرية دائرة القسم وبتفتيشه له عشر بحوزته على سبعة شرائط تحوي عدد سبعون قرصاً من الأقراص المحتمل إدراجها ضمن جداول المخدرات وكذا مبلغ مالي قدره ثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة جنيه وبتفتيشه للسيارة استقلاله عثر بحقيبتها على عدد إحدى عشر علبة تحوي جميعها أقراص من المحتمل إدراجها ضمن جداول المخدرات وبحصر جميع الأقراص المضبوطة تبين أن عددها هو ۱۱۷۰ قرصاً وأنه وبمواجهته للمتهم أقر بإحرازه لها. ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأقراص وعددها ۱۱۷۰ قرصاً ثبت أنها الجوهر الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

البساتين التجمع الخامس الترامادول المخدر الترامادول الطب الشرعى المعمل الكيماوي المواد المخدرة

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