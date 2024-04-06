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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس غارب يشهد احتفالية المعهد الأزهري لحفظة الأحاديث النبوية الشريفة لتكريم الحفظة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهد اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب فى امسية رمضانية احتفال المعهد الازهرى لتكريم حفظة الأحاديث النبوية الشريفه .

وخلال كلمته قدَّم "نديم" التهنئة لكل من أَتَمَ هذا المستوى، معربًا عن سعادته لهذا الجهد الطيب وتلك الثمرة الطيبة، ووجه رئيس المدينة التهنئة والشكر للسيدات الفضليات امهات الاطفال على اهتمامهم بتحفيظ الابناء الاحاديث النبوية وفهم احكام الاحاديث .

شهدت الاحتفالية فضيلة الشيخ عمر قاسم مدير المعهد وفضيلة الشيخ احمد ابو القاسم مدير الاوقاف وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد والحاج امين محمود رجل الاعمال و الداعم للمعهد الازهرى ورئيس مجلس الامناء ونائب مجلس الامناء .

يذكر أنه تقدم للمسابقة عدد 300 متسابق وتم تكريم عدد 110 من حفظة الاحاديث النبوية و فى ختام الاحتفالية تقدم نديم بالشكر للجميع على المجهود الطيب متمنيا لهم دوام التفوق .

الأحاديث النبوية الشريف أعضاء هيئة التدريس امسية رمضانية رئيس مدينة رأس غارب رئيس مجلس الأمناء مدينة رأس غارب

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