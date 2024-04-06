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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يناقش مع رئيس الاتحاد المصري للجمباز عددا من ملفات العمل

صدى البلد

ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماع مع الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين والمصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز؛ عددا من ملفات عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة.


وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مناقشة منتخبات مصر للجمباز بشأن المشاركة في البطولات القادمة ومنها ثلاث بطولات إفريقية، الأولى في رواندا، والثانية في المغرب والثالثة في تونس، بالإضافة إلى استضافة عدد من بطولات العالم القادمة.


وأكد وزير الشباب والرياضة، متابعته خطوة بخطوة مع الاتحاد المصري للجمباز، فيما يخص تنظيم البطولات القادمة على أعلى مستوى وبصورة تليق بمكانة مصر في تنظيم البطولات، مشيرًا إلى أن مصر جاهزة لاستضافة البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وتابع : "أن الوزارة حريصة على دعم جميع الاتحادات الرياضية لتتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها من خلال الاستعانة في هذا الشأن بالدراسات التي تعدها اللجنة العلمية بالوزارة".


من جانبه، ثمنَ رئيس الاتحاد المصري للجمباز؛ جهود الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، علي الجهود الدائمة من أجل استمرار استقرار منظومة عمل الرياضة المصرية في طريق ريادتها.
حضر اللقاء، الدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة.
 

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