اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالظروف الصعبة التي تواجهها القوات المسلحة في البلاد، واصفًا الوضع في ساحة المعركة بأنه "صعب".

وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية إن المنطقة الشرقية من أوكرانيا تظل النقطة المحورية لحوالي 90٪ من العمليات العسكرية النشطة.

أضاف أن أوكرانيا في حاجة إلى حزمة مساعدات أمريكية كبيرة، ولا تزال تعتقد أن الكونجرس سيصوت عليها.

وفي نفس الخطاب، ردد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، مشاعر زيلينسكي، مشددًا على الوضع الصعب الذي تعيشه كييف عبر معظم خطوط الاتصال القتالية.