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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نصف عام من العدوان على غزة: نظرة للحرب بالأرقام

صدى البلد

في صراع اتسم بالدمار والمعاناة، استمرت الحرب بين إسرائيل وحماس لمدة ستة أشهر، مما يشكل واحداً من أضخم التحديات وأطولها في القرن الحادي والعشرين. ومع الخوض في الحقائق القاتمة للوضع، إليك تحليل رقمي شامل يسلط الضوء على حجم المعاناة التي يعيشها أهل غزة:

إجمالي الوفيات:

عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة: 33,137
الأطفال الذين استشهدوا في غزة: أكثر من 13 ألفاً
عدد القتلى في إسرائيل: حوالي 1200
عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية: 456
عدد الشهداء في لبنان: 343 على الأقل
المدنيون:

لا تفرق إحصائيات وزارة الصحة بين المدنيين والمقاتلين، لكن التقارير تشير إلى أن النساء والأطفال يشكلون حوالي ثلثي الضحايا. 
مقتل مدنيين وأجانب في إسرائيل يوم 7 أكتوبر: 780
قُتل المستجيبون الأوائل في إسرائيل يوم 7 أكتوبر: 62
قُتل مدنيون على طول الحدود الشمالية لإسرائيل منذ 7:9 أكتوبر
استشهاد مدنيين في لبنان: 50 على الأقل
استشهاد عمال الإغاثة في غزة: 224، بينهم 30 أثناء أداء واجبهم
عدد الشهداء من العاملين في القطاع الصحي في غزة: 484
الصحفيون الذين استشهدوا في غزة: 95 على الأقل
الجنود:

الشهداء الذين قتلتهم إسرائيل في غزة من حماس: أكثر من 13 ألفًا
عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجوم البري على غزة: 256
عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في 7 أكتوبر: 314
قُتل جنود إسرائيليون على طول الجبهة الشمالية لإسرائيل منذ 7:11 أكتوبر
الشهداء الذين قتلوا في لبنان: حوالي 280 معظمهم من حزب الله
الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية:

نسبة المباني: 55.9%
نسبة المنازل: أكثر من 60%
نسبة المباني المدرسية المتضررة: 90%
المستشفيات العاملة: 10 من أصل 36
المساجد المتضررة: 227
الكنائس المتضررة: 3
الإصابات:

الفلسطينيون المصابون في غزة منذ 7 أكتوبر: 75,815
الفلسطينيون المصابون في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر: 4750
جرحى الجنود الإسرائيليين منذ بداية الهجوم البري: 1,549
إصابة مدنيين إسرائيليين يوم 7 أكتوبر: 4,834
النزوح:

الفلسطينيون النازحون حالياً في غزة: 1.7 مليون (70% من السكان)
الإسرائيليون النازحون حالياً من المجتمعات الحدودية: 90,000 (أقل من 1% من السكان)
الرهائن/السجناء:

الرهائن الذين أخذتهم حماس في 7 أكتوبر: 253
تحرير الرهائن: 123
الرهائن الأحياء أو الذين لم يتم التأكد من وفاتهم: 98
عدد الرهائن الذين تأكدت وفاتهم في أسر حماس: 36
الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم خلال فترة توقف القتال لمدة أسبوع: 240
تقدم هذه الأرقام، التي تم الحصول عليها من مختلف الوكالات الحكومية والإنسانية، مثالاً صارخًا على الخسائر البشرية والدمار الذي لحق بالبنية التحتية نتيجة للصراع الذي طال أمده. ومع استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار، أصبحت الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية وإحلال السلام الدائم في المنطقة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

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