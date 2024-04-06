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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نرجوكم .. نداء عاجل من السلطات السعودية بشأن الحرم المكي

صدى البلد

ناشدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، ضيوف الرحمن والمعتمرين، بالالتزام بالهدوء والانتظام مع امتلاء الحرم المكي.

وذكرت الهيئة العامة في إنفوجراف صادر عنها  عبر منصة "إكس" "يشهد المسجد الحرام وساحاته في هذه الليالي المباركة ازدحامًا شديدًا نرجو منكم الالتزام بالهدوء والانتظام وعدم تعطيل الحركة حتى ينعم الجميع بالراحة والطمأنينة".

يأتي ذلك وسط كثافة المعتمرين في المسجد الحرام خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وسط نجاح الخدمات الأمنية والتشغيلية للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية.

الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين امتلاء الحرم المكي الحرم المكي

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