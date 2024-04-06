عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مديح : كلمة الرئيس بإفطار الأسرة المصرية اتسمت بالمكاشفة والمصارحة

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن حفل افطار الأسرة المصرية، شهد اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشاركة مختلف طوائف الشعب المصري من وزراء ونواب وسياسيين واعلاميين واقتصاديين ومثقفين ورجال دين وفئات مختلفة، يعزز من المساحات المشتركة التي ارست دعائمها الجمهورية الجديدة.

وأشادت"مديح" في تصريحات لها اليوم، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الافطار، موضحة أنها اتسمت بالمكاشفة والمصارحة حيث وجه الرئيس تحية تقدير لكل من شارك فى مواجهة التحديات والأزمات خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلي أن القيادة السياسية عقدت العزم على المضي قدما نحو الاستمرار في تحقيق التنمية الشاملة التي تهدف اليها الدولة المصرية ويطمح فيها المصريين، لافتة الي أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصل على أهمية استمرار الحوار الوطني، بما يعزز حالة الحوار والنقاش حول أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلي أن الفترة المقبلة دقيقة ومهمة وتطلب من الجميع الوقوف صفا واحد خلف القيادة السياسية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

حفل إفطار الأسرة المصرية إفطار الأسرة المصرية الدكتورة جيهان مديح الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري الجمهورية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

نرجوكم .. نداء عاجل من السلطات السعودية بشأن الحرم المكي

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحايا رامز جلال اليوم

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

ترشيحاتنا

حفل إفطار الأسرة المصرية.. توجيه جديد من السيسي بشأن مخرجات الحوار الوطني

أحمد نعينع: الكرامات منح من الله ولا تخالف الشريعة الإسلامية

وزنه 10 طن وطولة 10 متر| ما هو بقر البحر؟.. وماذا تعرف عنه؟

طوارئ في إسرائيل ورعب عالمي.. تلك خيارات طهران العسكرية لضرب تل أبيب| أين تكون العملية المنتظرة؟

بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون .. الحالات المسموح بالتصالح فيها بمخالفات البناء

صبري عبد المنعم: "شفت العدرا وسيدنا النبي.. ولما رحت له المدينة قابلني بالكرامات"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة تقوي الذاكرة والمناعة والعظام |تعرف عليها

المداح الحلقة 28 .. صابر يرى سرا خطيرا في منامه

بيهدي الأعصاب.. فوائد مذهلة للجسم عند تناول عصير الليمون بالنعناع

فضي لامع.. عبير صبري تثير ضجة بملابسها عبر إنستجرام | شاهد

فيديو

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ