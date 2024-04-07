سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 7-4-2024

ثبت متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع وذلك في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-4-2024

استقرار السعر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-4-2024 داخل الجهاز المصرفي لليوم الثالث على التوالي ودون أي تغيير منذ الخميس الماضي.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه، 47.1 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع وذلك في المصرف المتحد.

ثاني أقل سعر

جاء ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع، داخل البنك المصري الخليجي .

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك ميد حوالي 47.2 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع.

سعر القطاع الخاص

جاء متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأخرى نحو 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في بنوك"البركة، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه 47.31 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB والعقاري المصري العربي"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع، في بنوك “الإسكندرية، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB”.

ثاني أعلي سعر

وصل ثاني أعلي سعر الدولار أمام الجنيه مسجلا 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في بنوك "المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، HSBC" "

أعلي سعر

بلغ أعلى سعر للدولار أمام الجنيه حوالي 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ارتفاع الإحتياطي

ارتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية مارس الماضي مقدار 5.05 مليار دولار علي أساس شهري ليسجل 40.4 مليار دولار، كأعلي ارتفاع له علي مدار الشهور السابقة.

وبنهاية فبراير الماضي وصل الاحتياطي النقدي إلي 35.31 مليار دولار.

ومع مطلع مارس الماضي اعلن البنك المركزي المصري إتمام صفقة الاستثمار الأجنبي مع دولة الإمارات والتي سجلت قيمتها 150 مليار دولار تم الإتفاق على تقديم تمويل منها بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة.

ويتكون الإحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ووفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري والتي تضمنت تخطي الإحتياطي النقدي لحاجز الـ8 شهور لتدبير الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الخام في الظروف الصعبة التي قد تطرأ وبالتالي فإن تلك النسبة تتجاوز المعدلات العالمية.

ارتفاع الودائع

وصل إجمالي الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 1.9 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.87 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 1.88 تريليون جنيه في أغسطس السابق.

ووصلت جملة الودائع الحكومية بالنقد الأجنبي نحو 302.322 مليار جنيه في أكتوبر السابق ومقارنة بـ 299.24 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 299.45 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وبلغت الودائع غير الحكومية في أكتوبر الماضي نحو 7.724 تريليون جنيه مقابل 7.62 تريليون جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ 7.54 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 6.12 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 6.01 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 5.94 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

وصلت ودائع القطاع العام ضمن الودائع غير الحكومية نحو 156 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 153.05 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 150.1 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وصلت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية إلي 1.134 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.1تريليون جنيه في سبتمبر ومقارنة بـ 1.02تريليون جنيه في أغسطس 2023.