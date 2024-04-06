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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشهد إفطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

حفل إفطار التحالف
حفل إفطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأسيوط

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم السبت ، في الافطار الجماعى "افطار  أهل مصر " والذى ينظمه التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى بالمحافظة ،أمام ديوان عام المحافظة ، بمشاركة اكثر من 500 شخص من الاهالى والعمال بمراكز وأحياء المحافظة .

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فاروق والدكتور شحاتة غريب المنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى بأسيوط والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ، والنائب مصطفى سلمان عضو مجلس الشيوخ والدكتور الشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الاوقاف والشيخ سيد عبد العزيز امين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والانبا يوأنس اسقف ايبارشية اسيوط للاقباط الارثوذوكس والأب متاوس أديب مدير قطاع التنمية بمطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة واحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والمهندس حازم محمد حسن منسق عام حملة بشبابها بأسيوط ورؤساء المراكز والاحياء والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية والعشرات من أعضاء حملة بشبابها .

 


وأكد محافظ أسيوط ،على أهمية الدور المجتمعى للتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى فى مشاركة المواطنين احتفالاتهم المختلفة ودعم مؤسسات المجتمع المدنى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ،وتوفير حياة كريمة لهم معلنا تقديمه كافة سبل الدعم للكيانات والمؤسسات الاجتماعية والتنموية والاحزاب بالمحافظ للمشاركة فى جهود التنمية ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم استكمالا لدور الدولة بكافة مؤسساتها فى تحقيق برامج التنمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،مقدماً التهنئة لكافة الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ،داعيا المولى عز وجل ان يحفظ مصرنا الغالية وجيشها وشعبها وقيادتها من كل مكروه سوء وان ينعم عليها بالخير الوفير .

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وأشار الدكتور شحاتة غريب ، منسق عام التحالف الوطنى بأسيوط ، الى ان إفطار أهل مصر يأتى إستكمالا للدور المجتمعى للتحالف فى ادخال البهجنة والسعادة عل اهالى وابناء المحافظة والعاملين بكافةا لقطاعات الخدمية والمراكز والاحياء ومشاركتهم حفل الفطار الجماعى بشهر رمضان المبارك ، موجهاً التحية والتقدير للوزير المحافظ وكافة القيادات لمشاركتهم فى حفل الافطار السنوى للتحالف.

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