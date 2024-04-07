داعيًا لوقف النار بغزة.. سوناك: الصراع بين إسرائيل وحماس يجب أن ينتهي

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم السبت، إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة "يجب أن تنتهي"، وذلك بعد مرور 6 أشهر على بداية الصراع.

وحسب وكالة “فرانس برس”، أضاف سوناك في بيان صادر عنه "نواصل الوقوف إلى جانب حق إسرائيل.. لكن المملكة المتحدة بأكملها مصدومة من إراقة الدماء".

وأضاف أن "هذا الصراع الرهيب يجب أن ينتهي. ويجب إطلاق سراح الرهائن. ولا بد من تدفق المساعدات التي بذلنا كل جهد لتوصيلها برا وجوا وبحرا".

وأشار سوناك: "يصادف اليوم مرور ستة أشهر على هجوم 7 أكتوبر - وهو الهجوم الأكثر فظاعة في تاريخ إسرائيل، وأسوأ خسارة في أرواح اليهود منذ الحرب العالمية الثانية".

ولفت إلى أن أطفال غزة بحاجة إلى "هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام وطويل الأمد".

وتابع قوله إن "هذه هي أسرع طريقة لإخراج الرهائن ومساعدتهم ووقف القتال والخسائر في الأرواح.

وأضاف "من أجل مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين - الذين يستحقون جميعا العيش في سلام وكرامة وأمن - فإن هذا هو ما سنواصل العمل لتحقيقه".