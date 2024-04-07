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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام مباريات الدورة الرمضانية لكرة القدم في موسمها الثالث.. صور

اختتمت مباريات الدورات الرمضانية لكرة القدم فى الموسم الثالث لنقابة المهندسين بالإسكندرية بحضور الدكتور هشام سعودى رئيس النقابة، الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة والكابتن احمد السويسى نجم الأوليمبي من خلال لجنة الشباب برئاسة المهندس باسل ياسر.

وأشاد الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية بالجهد المبذول في تنظيم تلك الفعالية لاخراجها بشكل مميز يليق بالمهندسين.

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وأضاف أن مصر دائما ولاده بشبابها ونفتخر دائما بمشاركة شباب المهندسين كما ندعوهم بالمشاركة بإستمرار في جميع الفعاليات التي تنظمها النقابة.

وقدم التهنئة لجميع الفرق الفائزة فى البطولة متمنياً لهم دوام التوفيق والتميز بمختلف الأنشطة الرياضية.

أضاف الدكتور مصطفي الحضري أمين النقابة ان الدورات الرمضانية حدثا مهما حيث يتم مشاركة الشباب وتعاونهم بروح رياضية وأداء رياضي مميز بشكل يليق بالمهندسين ونقابتهم ، وتمنى لهم كل التوفيق والتميز.

وأعلن المهندس باسل باسل رئيس لجنة الشباب عن الفريق الفائز فى الدورة الرمضانية حيث فاز فريق نابولي بالمركز الأول  على نظيره فريق ميكانيكا مركز ثاني وفريق مان سيتي بالمركز الثالث ،وتم تكريم الفريق الفائز بالمركز الأول وتسليمه كأس البطولة بالاضافة الى تكريم هداف البطولة وافضل حارس مرمى وأفضل لاعب فى المباراة.

وذلك بحضور المهندس محمد فتح الباب أمين النادي، المهندس احمد محمود أمين صندوق النادي ، المهندس محمد قبيصي أمين النقابة المساعد، وأعضاء مجلس النقابة المهندس كريم عزت، المهندس مينا ميلاد، المهندس محمد السعدي، والمهندس محمد سعيد.

وأشاد الكابتن أحمد السويسي نجم النادي الاوليمبي  السابق، بمجهود النقابة في كل النواحي الاجتماعية والثقافية والرياضية وقال أن مشاركة شباب المهندسين وتميزهم فى كرة القدم مميز بأداء قوي خلال المباريات ، متمنيًا التوفيق لشباب المهندسين والاستمرار فى تنظيم الدورات الرمضانية التى حققت نجاح كبير للعام الثالث على التوالى.

يذكر أن الدورة الرمضانية لنقابة المهندسين بالإسكندرية تقام للعام الثالث على التوالى بمشاركة ٢٨ فريق من شباب المهندسين بعدد ٢٢٠ مشترك علي مدار ١٥ يوما.

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