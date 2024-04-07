تعرف على رسوم إصدار شهادة تأهيل إنشاء محطات طاقة شمسية ومميزاتها

توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أصبح فرصة يجب أن يقتنصها القطاع الخاص للعمل فى مجال انشاء محطات طاقة شمسية.

مميزات محطة الطاقة الشمسية



هناك العديد من المميزات التى توجد فى الطاقة الجديدة والمتجددة التى تستخدم فى توليد الكهرباء، خاصة الطاقة الشمسية و لعل أبرزها أنها صديقة للبيئة ولا تحتاج لصيانة علاوة على أنها الأقل تكلفة فى توليد الكهرباءوبالنسبة لتركيب محطة الطاقة الشمسية أعلى منزلك فانها لا تحتاج إلى الكثير من أعمال الصيانة، حيث يتم تركيب الألواح الشمسية مرة واحدة، وبعدها ستعمل بأقصى كفاءة ممكنة،وسيتم غسل الألواح مرة أو مرتين أسبوعيا.

رسوم الحصول على شهادة تأهيل لانشاء محطة طاقة شمسية

حددت منصة مصر للطاقة الشمسية ، رسوم شهادة تأهيل لإنشاء محطات طاقة شمسية لانتاج الكهرباء ،و ذلك للشركات العاملة في مجال انظمة الخلايا الشمسية المرتبطة بالشبكات الكهربائية للقدرات حتي 500 كيلو وات وكذلك للقدرات حتي 20 ميجا وات كما يلي:

1- برونزي (حتي 50 ك.وات) مبلغ وقدره 5000 جنيه (فقط خمسة الاف جنيه لاغير).

2- فضي (حتي 500 ك.وات) مبلغ وقدره 10000 جنيه (فقط عشرة الاف جنيه لاغير).

3- ذهبي (حتي 3 م.وات) مبلغ وقدره 20000 جنيه (فقط عشرون الف جنيه لاغير).

4- بلاتيني (اكبرمن 3 م.وات) مبلغ وقدره 30000 جنيه (فقط ثلاثون الف جنيه لاغير)

5- جميع الاسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.