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منوعات

علياء أحمد.. أول سيدة تمثل مصر باليوم العالمي لـ«متلازمة داون» في الأمم المتحدة

صدى البلد

لأول مرة "مصر" يتم تمثيلها وبشكل علمي فى مؤتمر اصحاب متلازمة داون فى الأمم المتحدة من خلال بحث رسالة الماجستير لـ "علياء أحمد"  عن المكونات الذهنية لمقدمي الرعاية الصحية لذوي اصحاب الاحتياجات الخاصة الذهنية ودوره في تطبيق العدالة الصحية.

تحدثت علياء أحمد لجمهور الحضور فى الأمم المتحدة  عن العدالة والمساواة الصحية، وهى أول مصرية تحضر هذا المؤتمر ممثلة عن المؤسسة المصرية لذوي متلازمة داون، حيث  عرضت نتائج رسالة رساله الماجستير الخاصة بها، والتى حصلت عليها من جامعة تشنخوا الصينية والتى تحتل المرتبة رقم ٣ على مستوى العالم. وقدمت علياء 
مقترح نموذج عمل يناسب الدول النامية ويصلح تطبيقه في مصر عوضا عن استهلاك نماذج العمل في الدول المتقدمة والتى ظروفها عن  الدول النامية.

علياء احمد تخرجت في كلية الصيدلة وتشغل منصب مدير أول لاستراتيجيات البرامج في معامل بنك الطعام المصري. وهي أيضًا محاضرة مساعدة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ولكن الأهم من ذلك أنها أم صوفي، والتى ولدت بمتلازمة داون، وكانت هى الشرارة التي أطلقت اول حملة قومية للتعريف والتوعية بأصحاب متلازمة داون خلال الأعوام  ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨.

بعد إنجابها طفلتها صوفى من أصحاب متلازمة داون، و على عكس الكثيرين من الآباء و الامهات الذين تتوقف حياتهم حين يولد لهم طفل بهذه المتلازمة، قررت أن تعمل جاهدة لتهب لإبنتها صوفي الحياة بأن "تهيئ العالم لها حتى يستقبلها كما يجب أن يكون" كما قالت إحدى صديقاتها عنها.

وبمساعدة الإتحاد المصري لطلبة الصيدلة و التى هى عضوة به، و بدعم و مساندة من عائلتها، بدأت علياء في نشر رسالتها للتوعية بمتلازمة داون، و ذلك فى حملة كبيرة قامت من خلالها بتغطية معظم أنحاء الجمهورية. و بمشاركة فريق "حلم متلازمة داون" و "مؤسسة كيان" تحت شعار إرتق مع متلازمة داون، قاموا بعمل مارثون و مؤتمرات للتوعية في حضور لعدد من الشخصيات المؤثرة و الفنانين والعديد من الجهات الصحفية و الإعلامية قامت بتغطية الأحداث.

هذا المجهود الذى تبذله علياء الغرض منه أن توصل رسالة إلى الجميع بأن الأطفال هم الحياة ايا كان عدد كروموساتهم أو أي قدرات خاصة قد يولدوا بها فهم حياة و هم السبيل لها.

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