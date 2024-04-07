ترحيب برلمانى وحزبى بكلمة الرئيس السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.. ويؤكدون: القيادة السياسية عازمة على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل

برلمانى: كلمة الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية حددت أولويات العمل الوطني مستقبلا

نائب: رسائل الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية عزم على مداومة مسار الإصلاح الاقتصادي

مديح: كلمة الرئيس بإفطار الأسرة المصرية اتسمت بالمكاشفة والمصارحة

الجيل: كلمة السيسي بحفل الأسرة المصرية تؤكد استمرار دعم الحوار الوطني



أشاد عدد من النواب والأحزاب بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ، وأكدوا أن ما يميز الرئيس السيسي هو حالة المصارحة والمكاشفة التي يحرص عليها أمام الرأي العام المصري، وحرصه الدائم على شرح الأوضاع الاقتصادية لمصر منذ اليوم الأول لتوليه مهام المسئولية.

فى البداية، أثنى النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حضور حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي أصبح تقليدًا سنويًا يجتمع فيه الرئيس السيسي مع ممثلي الشعب المصري وطوائفه المختلفة، لافتًا إلى أن هذا الحضور المستمر يؤكد انفتاح الرئيس على كل الآراء، خاصة في ظل دعوة مختلف الأطياف السياسية وتأكيده على استمرار حالة الحوار حتى وإن كان فيه اختلاف.

وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى بيان صحفى له، إن الرئيس السيسي وضع أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة، مع تركيزه الشديد على توفير حياة كريمة لائقة من حيث الخدمات المقدمة لكل المصريين صحيًا كانت أو تعليمية، مع حرصه الشديد كذلك على التأكيد على لُحمة المصريين في ظل الظرف الإقليمي والدولي الدقيق الذي يمر به العالم خلال الفترة الراهنة، ولا سيما مع تركيزه على ضرورة معرفة كل المواطنين بما يدور داخيًا وخارجيًا وليس فقط الأمر يكون مقتصرًا على فئة بعينها.

وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، أن ما يميز الرئيس السيسي هو حالة المصارحة والمكاشفة التي يحرص عليها أمام الرأي العام المصري، وحرصه الدائم على شرح الأوضاع الاقتصادية لمصر منذ اليوم الأول لتوليه مهام المسئولية، وهو ما اعتاد عليه الرئيس طوال السنوات الماضية، وهذا الأمر ظل غائبا لعصور طويلة، مشيرًا إلى أن الرئيس يحرص على أن يشارك الجميع في مسئوليته تجاه الوطن، وهو ما يسعى للتأكيد عليه في جميع خطاباته للرأي العام المصري.

كما أشاد أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحرص الرئيس على استمرار الحوار الوطني الذي أثرى الحياة السياسية، لافتًا إلى أن دعوة الرئيس لاستكمال الانفتاح السياسي ستثرى الحياة السياسية وتنعكس على الحياة الحزبية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تغليب لغة الحوار بين أبناء الوطن الواحد يساهم فى خلق قواسم مشتركة، واكتشافها من جديد على أرضية وطنية، تجعل خدمة المواطن ومصلحة الوطن أولوية لدى جميع الأطراف.

ورأى النائب الدكتور ناصر عثمان، أن الرئيس يستكمل ما بدأه في ملفات التمكين للشباب والمرأة، وهو ما يؤكد انحيازه للشارع المصرى والمواطن وأنهما فى مقدمة أولوياته واهتماماته، مؤكدًا ضرورة اصطفاف جميع المصريين خلف الرئيس السيسي والدولة المصرية خلال الفترة المقبلة لتجاوز جميع التحديات، ولا سيما في ظل ظرف إقليمي ودولي دقيق يستدعي تحمل الجميع مسئولياته تجاه وطنه.

وقال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن حفل إفطار الأسرة المصرية الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد حضورًا مجتمعيًا متنوعًا ما بين وزراء ونواب وساسة وإعلاميين واقتصاديين ومثقفين ورجال دين وفئات مختلفة تمثل جميع أطياف المجتمع المصري، وهو تأكيد على أهداف الدولة المصرية والقيادة السياسية بتعزيز التواصل والتكامل بين جميع فئات المجتمع.

وأشاد المهندس حازم الجندي، في بيان له، برسائل الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي حملت رسالة تحية وتقدير للقوات المسلحة المصرية ورجال الإعلام وجميع الفئات التي شاركت في مواجهة التحديات والأزمات خلال الفترة الماضية والحالية، وكل من ساهم في تشكيل وعي الشعب المصري بما يجري من أحداث وتحديات تطلب من اليقظة الشديدة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وقوته وصلابته رغم ما واجهناه من ظروف.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن القيادة السياسية عازمة على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يدعم المواطن المصري، ويولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في المجتمع، بما يؤكد مدى إحساس الرئيس بهموم البسطاء، وإدراكه الجيد لما يُحاك ضد مصر من مؤامرات ومحاولات لإقحامها في أزمات محلية ودولية، فهو يحمل مسئولية كبيرة فى ظل مستجدات وأحداث راهنة تلقى بظلالها على اقتصاديات العالم، وكذلك حرص على توفير حياة كريمة لجموع المصريين.

وثمّن عضو الهيئة العليا لحزب الوفد تأكيد الرئيس السيسي على استمرار حالة الحوار الوطني، الذي ساهم في خلق الكثير من الفرص والتى كانت سببًا في الوصول إلى مخرجات وتوصيات من شأنها تعزيز مسار الإصلاح لجميع الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لمجابهة أية تحديات أو أزمات.

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن حفل إفطار الأسرة المصرية، شهد اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاركة مختلف طوائف الشعب المصري من وزراء ونواب وسياسيين وإعلاميين واقتصاديين ومثقفين ورجال دين وفئات مختلفة، يعزز من المساحات المشتركة التي أرست دعائمها الجمهورية الجديدة.

وأشادت "مديح"، في تصريحات لها اليوم، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار، موضحة أنها اتسمت بالمكاشفة والمصارحة، حيث وجه الرئيس تحية تقدير لكل من شارك فى مواجهة التحديات والأزمات خلال الفترة الماضية.

وقالت إن القيادة السياسية عقدت العزم على المضي قدما نحو الاستمرار في تحقيق التنمية الشاملة التي تهدف إليها الدولة المصرية ويطمح فيها المصريون، لافتة إلى أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصل على أهمية استمرار الحوار الوطني، بما يعزز حالة الحوار والنقاش حول أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة دقيقة ومهمة وتتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وأشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكلمة الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، مشيرا إلى أنها تؤكد حالة الانفتاح السياسي غير المسبوقة في مصر، والتي تشهد دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح "هجرس"، في تصريحات له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي داعم قوي للحوار الوطني ومواصلته ومناقشاته المستمرة التي أدت إلى حالة من التطور في الفكر وقبول الآخر والبحث عن حلول المشاكل والتحديات على جميع المستويات.

وأكد عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن حالة الانفتاح السياسي التي تشهدها مصر غير مسبوقة، حيث تتجلى في دعم الحوار الوطني وتوصياته والذي حظى بدعم وتأييد رئاسي كبير، داعيا القوى السياسية إلى مواصلة الجلوس على طاولة الحوار وتقديم مقترحاتها حول مختلف القضايا والاشكاليات.

وأشار إلى حرص الرئيس السيسي الدائم على الصراحة والشفافية مع الشعب المصري، موضحا أن هذه الشفافية تعمل على ضمان استمرار الثقة بين الشعب والرئيس، وتعمل على ترسيخ أواصر الثقة بين الشعب المصري، ومؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

كما ثمن حديث الرئيس السيسي الجاد والحاسم دعم التعليم والمنظومة الصحية واستكمال مراحل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلا عن توجيه الرئيس الشكر للشعب المصري على تحليه بالإرادة الحية على تجاوز الأزمات والتحديات.

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي شهدت تأكيدا هاما على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، بدعم الأشقاء في غزة، والحيلولة ضد أي محاولات لتصفية القضية، عاكسا دور مصر التاريخي في الدفاع عنها.