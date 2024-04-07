قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

تبحث جماهير الزمالك عن قناة مفتوحة لمتابعة مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية، حيث سيكون هذا اللقاء حاسمًا لتحديد الفريق المتأهل لنصف نهائي البطولة.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

تبدأ المباراة بين الزمالك وفيوتشر في العاشرة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ولمن يبحث عن قناة مفتوحة لمتابعة المباراة، ستنقل اللقاء عبر قناة "تايم سبورتس" الأرضية، وسيكون التعليق على اللقاء من قبل وليد الفقي.

يسعى الزمالك بقيادة المدير الفني جوزيه جوميز لتأمين تأهله لنصف نهائي الكونفدرالية بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، وعليه، يكفي الزمالك تحقيق تعادل سلبي في مباراة اليوم ليتأهل للدور التالي من البطولة.