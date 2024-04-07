عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال ساعات.. بشرى للعاملين في القطاع الخاص بشأن الحد الأدنى للأجور

صدى البلد

 يعقد المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الاحد اجتماعا لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

كانت الشركات والمؤسسات في  القطاع الخاص طبقت الحد الأدنى للأجور بداية من 1 يناير القادم “يناير 2024”، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وحدد المجلس القومي للاجور السابق قيمة  الحد الأدنى للأجور بـ 3500 جنيها.

وأكد المجلس القومي للاجور بدء التطبيق الفعلي لـ زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، بدون استثناءات

txt

140 جنيها للجرام| ارتفاع سريع في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

txt

مع زيادة الطلب..  مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

txt

مع بدء تخفيض الأسعار.. مفاجأة في سعر اللحمة البلدي والمستوردة بالأسواق

 

رفع الحد الأدنى للأجور في مصر 

 

ونص القرار في مادته الأولى على:

يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه اعتبارا من 1\1\2024، ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل

المادة الثانية:

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام المالي 2024 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية  والمعاشات، وبحد أدني مائتي جنيه.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1\1\2024

 

المجلس القومي للأجور

وفي 26 أكتوبر الماضي، أعلن المجلس القومي للأجور، زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه دون أي استثناءات.

واجتمع المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاتة وزير العمل، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية، ومؤسسات أصحاب الأعمال.

الحد الأدنى للأجور المجلس القومي للأجور زيادة الحد الادنى لاجور رفع الحد الأدنى للأجور العاملين في القطاع الخاص الحد الادني للعاملين في القطاع الخاص الاجور المرتبات الحد الأدنى للأجور مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

بشرى قبل العيد.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالبورصة

فضيحة مسئول..ماذا حدث لطالبة كلية الزراعة في غرفة حديقة الأسماك بالزمالك |خاص

زكاة الفطر «طعام ولا فلوس».. مفتي السعودية: لا تجوز نقدا.. ودار الإفتاء تحسم

توقعات بتراجعه لـ41 جنيها| مفاجأة بسعر الدولار الآن بعد قفزة الاحتياطي

هل تتعرض مصر لـ العاصفة نهال؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

موضوعات متعلقة

140 جنيها للجرام| ارتفاع سريع في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مع زيادة الطلب..  مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

مع بدء تخفيض الأسعار.. مفاجأة في سعر اللحمة البلدي والمستوردة بالأسواق

معهد التخطيط يناقش تقريرا عن "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2023"

التخطيط: 7,6 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة الشرقية لتنفيذ 419 مشروعًا

الاحصاء : 29.7 ٪ زيادة في تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة بالخارج والداخل لعام 2022

القومي للحوكمة يواصل تنفيذ مبادرة "العقول الخضراء" بمدارس القاهرة والإسكندرية والفيوم والإسماعيلية

التخطيط تختتم برنامج رفع القدرات في الإدارة الاستراتيجية بوزارة العدل

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء البريطاني: الحرب في غزة يجب أن تنتهي فوراً

دعاء نزول المطر في شهر رمضان.. اغتنمه بـ10 كلمات نبوية لقضاء الحوائج

خلال ساعات.. بشرى للعاملين في القطاع الخاص بشأن الحد الأدنى للأجور

الصحة تستقبل 48 مليونا و400 ألف سيدة لتلقي خدمات الفحص والتوعية

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

وزير الري يتابع إجراءات تحسين إدارة وتوزيع المياه في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار المحلات .. مقادير عمل الكحك الدايب بالكوب

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تثير السوشيال ميديا|شاهد

ماذا يحدث إذا لم تشحن سيارتك الهجينة؟

بعد غلاء أسعار المنازل.. سكان مدينة ينتقلون للعيش داخل سياراتهم

فيديو

بعد خلافاتهما.. هل تعود بوسي لطليقها هشام ربيع؟

مخلوقات غريبة .. فيديو يصدم المتابعين لفاكهة الفراولة تحت المجهر |شاهد

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ