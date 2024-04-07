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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

احذر من المضروب.. أحدث شاحن أصلي من شاومي بأرخص سعر

احذر من المضروب..أحدث
احذر من المضروب..أحدث شاحن أصلي من شاومي | بأرخص سعر

كما هو متوقع ، كشفت شركة شاومي عن مجموعة شاحن GaN جديدة بقوة 120 وات USB-C في السوق الصيني ، تتميز بتصميم مضغوط وإمكانيات شحن سريع. 
 

يتوفر شاحن "Little Pudding" ، كما تسميه Xiaomi ، للشراء على موقع JD.com بسعر أولي يبلغ (حوالي 28 دولارًا أمريكيًا).

 

مواصفات شاحن Xiaomi 120W GaN

 

يفي شاحن Little Pudding باسمه بتصميمه الأبيض المستدير الذي تدعي الشركة أنه أصغر بنسبة 42٪ من شواحن GaN التقليدية بقوة 120 وات. يُعزى ذلك إلى استخدام GaN ، وهي مادة أشباه موصلات من الجيل الثالث معروفة بموصلها الحراري الممتاز ومقاومتها العالية للحرارة وصغر حجمها. 
على الرغم من حجمه الصغير ، يظل شاحن GaN قويًا ، حيث يوفر شحنًا سريعًا يصل إلى 120 وات للهواتف المتوافقة من Xiaomi.

لا يقتصر شاحن شاومي الجديد على الهواتف الذكية فقط. يتميز بتوافق واسع مع بروتوكولات PD 3.0 و QC 3.0 و UFCS 1.0 ، مما يسمح له باكتشاف وشحن مجموعة متنوعة من الأجهزة بذكاء وكفاءة ، بما في ذلك الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء والمزيد. يمكن للشاحن حتى توفير شحن سريع مستمر بقوة تصل إلى 65 وات لأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

السلامة هي أولوية بالنسبة لشركة شاومي ، ويتميز شاحن Little Pudding بميزات تضمن تجربة شحن آمنة وموثوقة. وتشمل هذه مادة خارجية مقاومة للحريق والحرارة ، ومراقبة ذكية لدرجة الحرارة ، وآليات حماية متعددة ضد التجاوز في الجهد ، والتيار الزائد ، والسخونة الزائدة ، والدوائر القصيرة ، والمزيد.

من حيث الأبعاد ، يبلغ حجم الشاحن 34 مم × 34 مم × 53 مم ، ويعمل ضمن نطاق درجة حرارة يتراوح بين -10 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية. تأتي مجموعة الشاحن مزودة بكابل بيانات USB-C إلى USB-C بطول 1.5 متر يدعم الشحن السريع بقوة 120 وات. يوفر هذا الطول الإضافي مرونة لسيناريوهات شحن مختلفة ، مما يزيل القلق بشأن الكابلات القصيرة.

Xiaomi Xiaomi 120W شاومي USB-C شاحن Little Pudding

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