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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القليوبية: رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر المُبارك

المهندس مصطفى مجاهد
المهندس مصطفى مجاهد

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن خطه استعداد الشركة لإستقبال عيد الفطر المبارك، مشيراً الى انها تشمل تشكيل غرفه طوارئ بمدن المحافظه ،ورفع درجة الإستعداد القصوى وتنظيم الأجازات طبقاً للمقومات البشرية لكل مرفق مع عمل ورديات مناوبة 24 ساعة لتوفير العدد اللازم  لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات.
وأكد مجاهد على المسئولين  بالاستعداد الجاد ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه.
وشدد رئيس شركة مياه القليوبية علي استمرار عمل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع طول اجازة عيد الفطر المبارك بكافة الفروع بالمحافظة.
وأشار إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى من التليفون الارضي ورقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠من التليفون المحمول.
وناشد مجاهد ، المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وذلك أثناء التنظيف والاستعداد لعيد الفطر المبارك من خلال عدم ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام المنزلي، والحرص على إغلاق الصنبور بعد الانتهاء، والتأكد من سلامة جميع توصيلات المياه، والإصلاح السريع لأعطال السباكة؛ حيث تسبب الكثير من الهدر وارتفاع قيمة الفاتورة، وتلافي بعض السلوكيات الخاطئة مثل رش الشوارع بالخرطوم، مشيرة إلى أن تلك السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع المياه تؤدي إلى ضعف الضغوط فى أوقات الذروة.

القليوبية الاستعداد القصوى المهندس مصطفى مجاهد ترشيد استهلاك المياه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية رفع درجة الإستعداد القصوي

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