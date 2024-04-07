تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لإحكام السيطرة وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المحافظين بالتنبيه على مسئولي الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية لإستقبال كافة الحالات المرضية المفاجأة وذلك خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف على مستوى المحافظات بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة، فضلاً عن التأكيد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات بجميع المستشفيات، والتأكد منو وجود الاطباء في مواقعهم وفي مناوباتهم.

وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية متابعة مواقف السيارات " النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص " خلال أجازة العيد لمتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير وتوفير الاعداد اللازمة من المركبات والتأكد من صيانة المركبات وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة داخل كل محافظة والي المحافظات الاخري لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة ، مع إحكام السيطرة على مواقف نقل الركاب وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الإزدحام والتكدس والإختناقات المرورية .

كما وجه اللواء هشام آمنة إلغاء الاجازات للقيادات المحلية مع وضع جدول حضور تبادلي لقيادات المحافظات المتواجدين علي رأس العمل أثناء أجازة العيد، وضرورة تفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمحافظات والمراكز والمدن والاحياء والمديريات لمتابعة أي تطورات مع تواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الاجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة العيد أولا بأول.

كما وجه وزير التنمية المحلية، بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بالمحافظات على مدار 24 ساعة خلال عطلة العيد لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول والتنسيق مع المسئولين لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي أمور هامة قد تحدث.

كما وجه اللواء هشام آمنة المحافظين بمتابعة الاستمرار في جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن، وأعمال النظافة بالشوارع وإزالة الاشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وأماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظات.