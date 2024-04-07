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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري يعترف بفشل توقعات الاحتلال من معارك خان يونس

الاحتلال
الاحتلال

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقدير لدى الجيش الإسرائيلي كان أن معركة خان يونس ستنتهي خلال شهرين فقط لكنها انتهت بعد 4 أشهر.
وأوضحت ان اختلاف تقدير الجيش لمعركة خان يونس يعود للصعوبات والتعقيدات الكبيرة التي اكتشفها هناك.
وفي أول تعليق لها على انسحاب قوة إسرائيلية كبيرة من غزة، ذكرت كتائب القسام الجناح العسكري أن الاحتلال دخل معظم مناطق قطاع غزة ودمرها بشكل كامل ويتغنى بأنه نجح في تفكيك كتائب حماس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
قالت القسام إنه في كل مرة كان يعود فيها الاحتلال لمناطق يفترض أنه لن يجد فيها مقاومة كان يتفاجأ بمقاومة عنيفة.
أضاف القسام أن الاحتلال كان يضطر لإنهاء عملياته حتى قبل إنجاز أهدافها وأمثلة ذلك الجوازات والشفاء وخان يونس.

 

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