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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنشيط وتوريد القمح المحلي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لتنشيط توريد القمح المحلي موسم 2024، وذلك لمناقشة الضوابط المنظمة لتداول وتسويق الأقماع المحلية، وذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة.

وخلال اجتماعه ناقش المحافظ مع كيل وزارة الزراعة بيان المساحات المنزرعة بالقمح بالمحافظة وتحديد أصحاب ومساحات الحيازات المفتتة إلى جانب تحديد الحقول المنزرعة بالاقماح المخصصة للتقاوي ومساحتها وكمياتها، كما ناقش رحمي موقف المواقع التخزينية بالمحافظة وما توصلت إليه لجان المعاينة لتلافي كافة السلبيات التي تم رصدها وتبليغها لجهات الولاية.

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و وجه المحافظ، مسؤولي الزراعة ومديري الإدارات الزراعية، بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للتجار والموردين والقيادات الطبيعية بالمجتمع، لحث المزارعين على توريد محصول القمح حرصا على توفير الأمن الغذائي لمصر.

واستكمل رحمي اجتماعه بمناقشة ملاحظات الحماية المدنية فيما يخص المواقع التخزينية بالمحافظة، مشددا على اللجنة بتذليل أي معوقات، كما ووجه مديرية الزراعة بتكثيف حملات التوعية للفلاح لإبلاغه بالتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها وذلك خلال الوحدات الزراعية.

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وشدد محافظ الغربية، على رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها للاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظا على المحصول وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لموسم توريد الأقماع، والتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد والاستلام، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون بنطاق المحافظة، فضلا عن تمهيد الطرق الرئيسية للشون والمطاحن وضرورة وجود أسوار لحماية الشؤون وحال عدم وجود أسوار بناء سور لحماية الشون ، الحرص على وجود سيارة إطفاء قريبة من كل موقع تخزين.

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الجهات المعنية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الحماية المدنية السكرتير العام للمحافظ الشون السكرتير العام للمحافظة السكرتير العام المساعد السلب الدكتور طارق رحمي

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