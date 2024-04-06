عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحة مزارعى الغربية بحصاد محصول بنجر السكر.. شاهد

وكيل الزراعة بالغربية
وكيل الزراعة بالغربية

أعلنت مديرية الزراعة بالغربية اليوم عن تنفيذ  حصاد الحقل الإرشادي لمحصول بنجر السكر بقرية اميوط مركز قطور.

كما جاء ذلك بحضور الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

وكشف "أبوشادي"  أن محافظة الغربية التي تعد ضمن المحافظات الرائدة فى زراعة محصول بنجر السكر، الذى يعد من الزراعات التعاقدية التى أصبحت تدر هامش ربح للفلاح وذلك من خلال إعلان سعر المحصول قبل الزراعة مع ضمان التسويق .

قاضي جنايات طنطا للمتهمين بقضية الطالبة «فرح»: أنهيتم حياتها دون رحمة والعدالة ستتحقق

وأشار وكيل الزراعة إلي أهمية الإستراتيجية لمحصول بنجر السكر فإن مديرية الزراعة بالغربية متمثلة فى الإدارة العامة للارشاد الزراعى تسعى لزيادة المساحة المنزرعة من هذا المحصول ، وتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير كافة المستلزمات من التقاوى الجيدة ذات الإنتاجية العالية والأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واتباع أساليب الزراعة الحديثة ،  والتى تؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر وصفات الجودة لهذا المحصول الاستراتيجى ، الذى يعد أحد أهم مصادر صناعة السكر الأبيض، التى تساهم فى الإنتاج المحلى لتقليل الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة، ومن ثم عوائد اقتصادية إيجابية لها مردود قوى على الاقتصاد، ويدخل البنجر فى صناعة الأعلاف وبعض الأسمدة العضوية وغيرها.

txt

اعتقال 200 طفل و459 شهيدا.. أبرز انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية

واشاد وكيل وزارة الزراعة إلي تدشين بموسم حصاد محصول البنجر هذا العام ،  يبشر بإنتاجية عالية  للفدان ، موضحا أن هذا الأمر نتيجة الاهتمام الكبيرالذى توليه القيادة السياسية لهذا المحصول الاستراتيجى  ،  وتوفير منظومة متكاملة تهدف للحصول على اعلى إنتاجية من وحدة المساحة فى كافة الحاصلات الزراعية».

وأكد وكيل زراعة الغربية ، بأن المحافظة تسعى إلى رفع إنتاجية الفدان بشكل مستمر فى كافة المحاصيل المنزرعة بالمحافظة، مشيرا إلى تشكيل لجان من مهندسين زراعيين مختصين لمتابعة الحاصلات الزراعية، وتقديم الدعم للمزارع بما يضمن الوصول لأفضل إنتاجية للفدان،لافتا إلى تنظيم القوافل الإرشادية والمدارس الحقلية والحقول الإرشادية لكافه المحاصيل وزيارات ميدانية  لتقديم كافه التوصيات الفنية للمزارعين.

وتابع أبوشادى ، أنه يتم الآن الإستعداد للموسم الزراعي الصيفي والإلتزام بمساحات الأرز المقرره وعدم المخالفه والتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل الذرة الشاميه والقطن وفول الصويا مشيرا إلى نموذج الزراعه التعاقديه كضمان للتسويق بسعر مجزي .

txt

محافظ الغربية يجري جولة موسعة لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير في طنطا


يأتي ذلك فى اطار توجيهات السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، والدكتور عباس الشناوى  رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعه ، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعه ، والدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعى ، وبحضور الدكتور خالد  أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية ، المهندس فخري منصور باز مدير عام الإدارة العامة للارشاد الزراعي ، المهندس محمد قنونة مدير إدارة التوجية التعاونى ، المهندس راضى عبد المحسن مدير الإدارة الزراعية بقطور ، المهندس ياسر عزت مسؤل قسم الارشاد الزراعي بقطور ، المهندس أسامة البنا ، المهندس احمد الجزار ، المهندس السيد  النجومى مندوبى المنطقة الإحصائية ، ومهندسي الإرشاد بالمركز ، وعدد كبير من مزارعي  الناحية وفى نهاية اللقاء تم الاستماع الى المزارعين والرد على أسئلتهم

IMG-20240406-WA0021
IMG-20240406-WA0021
IMG-20240406-WA0017
IMG-20240406-WA0017
IMG-20240406-WA0015
IMG-20240406-WA0015
IMG-20240406-WA0016
IMG-20240406-WA0016
IMG-20240406-WA0014
IMG-20240406-WA0014
IMG-20240406-WA0011
IMG-20240406-WA0011
IMG-20240406-WA0012
IMG-20240406-WA0012
IMG-20240406-WA0010
IMG-20240406-WA0010
IMG-20240406-WA0009
IMG-20240406-WA0009
ارتفاع نسبة السكر استراتيجية الدكتور علاء عز الدكتور خالد ا الدكتور علاء عزوز الخ الحقل الارشادى الحقول الجز الزراعات التعاقدية السك الدكتور عباس الشناوي الدكتور عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

خالد الغندور يوجه رسالة لـ حسين الشحات بعد الإصابة

مفاجأة.. حسين الشحات يغيب عن لقاء القمة أمام الزمالك بعد تعرضه للإصابة

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

موضوعات متعلقة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية: مصر تستضيف اجتماعا «أمريكيا قطريا فلسطينيا إسرائيليا» لبحث وقف إطلاق النار

القاهرة الإخبارية: الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة

أيرلندا تعاقب الاحتلال وتسحب استثمارات بملايين الدولارات من بنوك وشركات إسرائيلية

لم تلتفت إليهم عدسات الكاميرا.. قصة أبطال ملحمة إنقاذ حياة أحمد رفعت

مقـ.تل 6 جنود إسرائيليين في كمين لـ كتائب القسام شرق خان يونس

مقتـ.ل 8 أطفال من عائلة واحدة في انفجار عبوة ناسفة بجنوب سوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 33.. صور أثارت الجدل لـ جميلة عوض

أكشن مش في السينما| اقتحام "تريلا" لمقهى بأسوان ومصرع 3 .. القصة الكاملة

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ درة| شاهد

شرخ في عظمة بالوجه وقناع طبي.. التشخيص الأول لإصابة حسين الشحات

فيديو

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

تقلبات جوية .. منخفض جوي وتحذير من تطورات حالة الطقس

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

اﻟﻤﺰﻳﺪ