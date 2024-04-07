كولر يتجه لإراحة معلول أمام إنبي والدبيس يقترب من المشاركة

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق منشورًا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن موقف التونسي على معلول لاعب النادي الاهلي من المشاركة في لقاء الأهلي مع انبي غدا بالدوري.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "كولر يدرس إراحة معلول أمام انبي و الدبيس يقترب من خلافته".





ويواجه النادي الأهلي، نظيره مازيمبي الكونغولي، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، التي من المقرر أن تقام خلال شهر أبريل الجاري.



وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا على أرضية ملعب الفريق الكونغولي، يوم 19 من شهر أبريل الجاري، بينما تقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء يوم 26 من الشهر ذاته على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.