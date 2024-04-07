افتتاح الجناح المصري بمعرض أوتـاوا للسياحة والسفر بكندا| صور

افتتح أحمد حافـظ، سفير مصر لدى كندا، الجناح المصري في معرض أوتـاوا للسياحة والسفر Travel and Vacation Show فى دورته السابعة والعشرين، خلال يوميّ ٦ و ٧ أبريل الجاري بالعاصمة الكندية أوتـاوا.

ويمثّل الجناح المصري المشاركة المصرية الرسمية في المعرض من جانب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والتي قام بتمثيلها والإشراف على الجناح المصري مُمثلها وائـل منصور.

وشارك أيضاً من السفارة كل من المستشار محمد حلمي رئيس المكتب التجارى والمستشار تامر توفيـق نائب رئيس البعثة المصرية، حيث حرص السفير أحمد حافـظ وأعضاء السفارة على التواجُد بين جمهور الزائرين من الكنديين ووكلاء السياحة والسفر الذين توافدوا على المعرض وأجنحته المتعدّدة. ولاقىَ الجناح المصري إقبالاً من حيث الاهتمام بما توفره مصر من مزارات وخدمات تعكس جوانب عديدة من مجالات السياحة باعتبارها مقصداً سيـاحياً متنوعاً.

ويشارك فى المعرض أكثر من مائتيّ عارض من كندا ومختلف دول العالم للترويج للوجهات السياحية المختلفة.