عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

افتتاح الجناح المصري بمعرض أوتـاوا للسياحة والسفر بكندا| صور

السفارة المصرية في
السفارة المصرية في كنـدا تفتتح الجناح المصري بمعرض أوتـاوا

افتتح أحمد حافـظ، سفير مصر لدى كندا، الجناح المصري في معرض أوتـاوا للسياحة والسفر Travel and Vacation Show فى دورته السابعة والعشرين، خلال يوميّ ٦ و ٧ أبريل الجاري بالعاصمة الكندية أوتـاوا.

ويمثّل الجناح المصري المشاركة المصرية الرسمية في المعرض من جانب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والتي قام بتمثيلها والإشراف على الجناح المصري مُمثلها وائـل منصور.

وشارك أيضاً من السفارة كل من المستشار محمد حلمي رئيس المكتب التجارى والمستشار تامر توفيـق نائب رئيس البعثة المصرية، حيث حرص السفير أحمد حافـظ وأعضاء السفارة على التواجُد بين جمهور الزائرين من الكنديين ووكلاء السياحة والسفر الذين توافدوا على المعرض وأجنحته المتعدّدة. ولاقىَ الجناح المصري إقبالاً من حيث الاهتمام بما توفره مصر من مزارات وخدمات تعكس جوانب عديدة من مجالات السياحة باعتبارها مقصداً سيـاحياً متنوعاً.

ويشارك فى المعرض أكثر من مائتيّ عارض من كندا ومختلف دول العالم للترويج للوجهات السياحية المختلفة.

الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة الهيئة المصرية العامة Travel and Vacation Show السفير أحمد حافظ المشاركة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

بأسعار مخفضة.. الزراعة تطلق سيارات منافذ البيض المتحركة| كم يبلغ سعر الكرتونة؟

موضوعات متعلقة

شكري يؤكد ضرورة امتثال إسرائيل بوقف اعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين وموظفي الإغاثة الدوليين

بطل السلام.. الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط: نفخر باختيار الرئيس السيسي لجائزة 2024

شكري يحذر من عواقب اتساع رقعة الصراع بالمنطقة على السلم والأمن الدوليين

11 بندا .. مصر وفرنسا والأردن تصدر بيانا مشتركا يدين الانتهاكات الإسرائيلية

شكري والصفدي وسيجورنيه يبحثون سبل تحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة| صور

شكري: نرفض رفضا قاطعا أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية

شكري لوفد من حركة فتح: وضع حد للكارثة الإنسانية بغزة ضرورة حتمية

وزير الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان جهود وقف الحرب في غزة| صور

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: استشهاد وإصابة آلاف الأطفال بغزة وصمة عار في تاريخ البشرية

الهيئة العامة للاستعلامات: مصر ترفع عدد شاحنات المساعدات لغزة 300 يوميا

سنحاسب المعتدين.. خارجية إيران: استهداف القنصلية في دمشق تم بمقاتلات وصواريخ أمريكية

وزير الرياضة السابق عن أزمة صلاح وحسام حسن: مصر أكبر من الاتنين

الأرقام تعكس جهد الدولة.. القاهرة الأخبارية ترصد حصيلة المساعدات عبر معبر رفح

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافتة.. دينا الشربيني تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام |شاهد

سمّم الكلبة وأبناءها| فرد أمن "أكلوا البني آدمين الأول".. ماذا حدث؟

كاجوال مختلف.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها .. شاهد

وصفات آخر رمضان.. طريقة عمل البطاطس بالخل والثوم

فيديو

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المصداقية.. حسن شاكوش يعتذر للجمهور ويعلق على إلغاء حلقة رامز جاب من الآخر

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

الكيلو وصل كام؟ .. تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ