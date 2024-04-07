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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: أوكرانيا ستخسر الحرب في هذه الحالة

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا "ستخسر الحرب" ما لم يقر الكونجرس الأمريكي حزمة مساعدات جديدة إلى بلاده.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أوضح زيلينسكي، اليوم الأحد، أن كييف ستخسر الحرب ضد روسيا إذا لم يوافق الكونجرس الأمريكي على المساعدات العسكرية لمحاربة غزو موسكو.

ولفت زيلينسكي خلال اجتماع عبر الفيديو لمنصة جمع التبرعات "يونايتد 24" التي نظمتها كييف: "من الضروري أن نقول للكونجرس على وجه التحديد أنه إذا لم يساعد الكونجرس أوكرانيا، فإننا سنخسر الحرب".

وفي وقت سابق، اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالظروف الصعبة التي تواجهها القوات المسلحة في البلاد، واصفًا الوضع في ساحة المعركة بأنه "صعب".

وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية إن المنطقة الشرقية من أوكرانيا تظل النقطة المحورية لحوالي 90٪ من العمليات العسكرية النشطة.

وأضاف أن أوكرانيا في حاجة إلى حزمة مساعدات أمريكية كبيرة، ولا تزال تعتقد أن الكونجرس سيصوت عليها.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا الكونجرس محاربة موسكو

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