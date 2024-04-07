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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سنحاسب المعتدين.. خارجية إيران: استهداف القنصلية في دمشق تم بمقاتلات وصواريخ أمريكية

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن طهران ستحاسب المعتدين على القنصلية في دمشق، وستعاقبهم بالإضافة إلى الإجراءات القانونية والدولية.

وأضاف عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، من سلطنة عمان، أن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق تم باستخدام مقاتلات وصواريخ أمريكية.

ولفت إلى أن رفض واشنطن ولندن وباريس إدانة هجوم القنصلية يدل على دعم مغامرات الكيان الصهيوني وتوسيع الصراع.

وأوضح أن الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية في دمشق فتح به الاحتلال صفحة جديدة من اعتداءاته، واتخذت طهران إجراءات لازمة للرد على هذا الهجوم.

وزير الخارجية الإيراني القنصلية طهران سلطنة عمان

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