سنحاسب المعتدين.. خارجية إيران: استهداف القنصلية في دمشق تم بمقاتلات وصواريخ أمريكية

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن طهران ستحاسب المعتدين على القنصلية في دمشق، وستعاقبهم بالإضافة إلى الإجراءات القانونية والدولية.

وأضاف عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، من سلطنة عمان، أن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق تم باستخدام مقاتلات وصواريخ أمريكية.

ولفت إلى أن رفض واشنطن ولندن وباريس إدانة هجوم القنصلية يدل على دعم مغامرات الكيان الصهيوني وتوسيع الصراع.

وأوضح أن الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية في دمشق فتح به الاحتلال صفحة جديدة من اعتداءاته، واتخذت طهران إجراءات لازمة للرد على هذا الهجوم.